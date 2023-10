Realizarán el Festival del Mictlán en Gómez Palacio

La Dirección de Arte y Cultura de Gómez Palacio presentó este martes la segunda edición del Festival del Mictlán “Nuestros muertos, nuestras estrellas”, que tendrá lugar el 3 y 4 de noviembre en tierra gomezpalatina.

Melissa Reuter, titular de la dependencia, indicó que las actividades comenzarán a las 09:00 horas del viernes 3 de noviembre con participación artística de la Zona Escolar 04, esto en la explanada de la presidencia municipal. Las actividades contemplan la participación de los maestros en la descripción de los altares de muerto, la participación musical por parte de alumnos y maestros, cuentos y leyendas regionales, además de un desfile y concurso de catrines y catrinas.

Más tarde, de 16:00 a 18:00 horas, se efectuará el taller de grabado infantil en la Escuela Municipal de Música Silvestre Revueltas. Y la conferencia titulada “La catrina de posada”, a cargo del artista Alonso Licerio, en punto de las 18:00 horas.

Para los cinéfilos, se efectuarán proyecciones de cine en la Plaza Fundadores (junto a la Casa Faya), donde se incluirán las cintas La leyenda de las momias de Guanajuato (19:00 horas) y The Course Of La Llorona (21:00) horas.

Mientras que el sábado 4 de noviembre, la expo-venta de pan de 17:00 a 21:00 horas y el desfile de Día de Muertos desde la Plaza de Armas hasta la presidencia municipal, a las 19:00 horas.

Finalmente, se realizará un evento artístico de música y danzas tradicionales en la explanada de la presidencia, a partir de las 19:30 horas.

Se indicó también que el altar de muertos de la presidencia estará dedicado a los alcaldes fallecidos de Gómez Palacio, mientras que el de la Dirección de Arte y Cultura de Gómez Palacio está dedicado a Othon Reuter, su exdirector fallecido en diciembre de 2022.

FOTO: Ramón Sotomayor