Realizan campaña de conscientización para previr accidentes viales en Monclova

Aunque no se precisaron cifras de accidentes viales ocurridos en esta temporadas de mucho flujo, el Instituto Coahuilense de la Juventud en coordinación realizó la tarde noche del viernes simulacros o performance para prevención con el objetivo de disminuir los percances viales.

La acción la realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, a través de su área de proximidad social en Monclova.

Poco más de 40 jóvenes universitarios de diferentes instituciones de Monclova se sumaron a las labores de concientización entre los automovilistas en el cruce de los bulevares Harold R. Pape y Francisco I. Madero.

Ahí se reunieron elementos de la Policía Civil Coahuila (PCC) de la Fiscalía General del Estado (FGE), Policía de Acción y Reacción (PAR), del Grupo de Armas y Tácticas Especiales de Monclova (GATEM) y elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Monclova (DSPM), para realizar por medio de un performance de prevención y charlas con automovilistas sobre el temas de prevenir accidentes.

Acompañado de Gabriela Franyutti, Coordinadora de Proximidad Social de la Secretaría de Seguridad Pública el titular del Instituto Coahuilense de la Juventud Iván Terashima Zamora recordó que tales acciones ya se realizaron en Torreón, le toca a Monclova y la próxima semana estarán en Piedras Negras.

Se invitó a no manejar en estado de ebriedad, a no hacerlo a exceso de velocidad, no conducir y utilizar el teléfono celular y elegir a un conductor designado para evitar accidentes viales.

Puntualizó que con este tipo de acciones se demuestra el compromiso del Gobierno del Estado encabezado por Manolo Jiménez al dar la instrucción a todos los jóvenes de sumarnos en este tipo de campañas para disminuir los accidentes viales.