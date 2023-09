Reactivarán descuentos a impuesto Predial en Torreón

El alcalde Román Alberto Cepeda González, informó que a partir de la próxima semana se reactivarán los descuentos de hasta el 70 por ciento en el impuesto Predial para colonias de alta vulnerabilidad de Torreón, así como del 100 por ciento en multas y recargos.

Señaló que el objetivo de este programa es dar la oportunidad de que los torreonenses se pongan al corriente en el pago de este impuesto, sobre todo a quienes habitan en colonias de alta vulnerabilidad.

"No solamente es un tema de descuentos, sino de poner en orden el patrimonio de muchas familias, de manera que estén en condiciones de hacer movimientos jurídicos sobre sus propiedades, si tienen que heredar y que, por estas cuestiones de no estar al corriente, no lo habían podido hacer", indicó.

Cepeda González destacó que no es un tema de recaudación, sino de consciencia social, pues esto permitirá que quienes no han podido pagar por dificultades económicas, lo hagan sin ningún problema.

Durante la sesión de la Comisión de Hacienda, se dio a conocer la aplicación de esta medida a partir de la próxima semana y hasta el último día del año, con base en la categorización de los sectores de alta vulnerabilidad según el Inegi y el Coneval.

Al respecto, el primer regidor y presidente de la Comisión de Hacienda, Luis Cuerda, destacó que esta disposición está vigente desde el año pasado y se reactiva a partir de este mes, como una oportunidad para que quienes tienen adeudos se pongan al corriente, por lo que no es una medida recaudatoria.

Es un programa que se aprobó desde el año pasado, y en esta ocasión se reactiva, para facilitar que quienes viven en condiciones de alta vulnerabilidad se pongan al corriente y, de paso, recuperar parte del rezago que podría existir en el cobro del impuesto predial.

La aplicación de los descuentos se hace con base en cuatro categorías, según el nivel condición socioeconómica o marginalidad, según el Inegi y el Coneval, por lo que los descuentos oscilan entre el 50 y 70 por ciento.

Recordó que desde el pasado mes de abril se cumplió con la meta de recaudación del predial, por lo que se ha tenido una respuesta favorable de la ciudadanía.