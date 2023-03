'Quiero saber si está vivo o muerto'

Hoy se cumplen 12 años de no tener noticias de Julio Alberto Villagrana Flores. Tenía 23 años y era policía de Seguridad Pública en Torreón cuando desapareció. Su madre, Luz Refugio Flores, pide saber si está vivo o muerto para tener paz, aunque asegura que su lucha por encontrarlo seguirá "hasta que Dios lo permita".

Ese día lo recuerda como si hubiera sido ayer. La madre evidentemente afectada por la fecha, compartió que su hijo tenía un turno de 12 por 24 horas, por lo que salió de casa ese 21 de marzo, como habitualmente lo hacía desde hacía cerca de un año, tiempo que cumpliría en la corporación.

Su llegada a casa se esperaba al día siguiente por la mañana, lo cual no sucedió. Durante ese tiempo, Luz le marcó de forma insistente a su celular sin tener respuesta. Alrededor de las 16:00 horas recibió una llamada de José Pizaña, compañero de su hijo, quien le dijo que le pidió que le llamara para informarle que estaba arrestado, "pero búsquelo"; fue entonces que sintió una opresión en el pecho.

Aquel compañero también le sugirió que lo buscara en La Joya, en el destacamento de la Sedena.

Desesperada, acudió a Seguridad Pública, en donde le dijeron que el director, que entonces era Adelaido Flores, no se encontraba, que estaba en un operativo. Después se trasladó a La Joya, donde le indicaron que ellos no acostumbraban tener a ningún detenido, e incluso acudió a la Fiscalía General de la República, sin éxito.

Después de horas de incertidumbre, se comunicó con su hermano, quien le pidió que llegara a casa para planear qué hacer. Ya en casa, su hermano le dijo que junto con un amigo abogado visitarían al director. Ya en el lugar, el funcionario, les confirmó que estaba arrestado, pero que en 72 horas tendrían noticias.

Luz no quedó conforme y no esperó ese tiempo. Acudió a la Fiscalía del Estado para presentar una denuncia por desaparición, pero le fue tomada por retención ilegal.

Al cumplirse las 72 horas, acudió sola a la DSPM, en donde fue recibida por el titular, quien se encontraba acompañado por varias personas, argumentando que la primera vez que acudió, fue muy agresiva.

El auto de su hijo se encontraba en el estacionamiento de la Dirección, hecho que despertó aún más la inquietud de su madre.

"Le dije, ahí está el carro, no salía sin él, me lo voy a llevar porque también me lo van a desaparecer, y le digo ¿sabe quién soy?, soy la madre de Julio Alberto y trabajo en Fiscalía (del Estado), yo por el temor de que me fuera hacer algo. Yo dije, si mi hijo cometió algún delito o alguna falta, usted no es la autoridad para detenerlo o para tomar acciones, usted póngalo a disposición de quien sea. Y contestó, 'no es que nunca estuvo arrestado'... negó todo", dijo molesta.

Fue entonces que el "Viacrucis" de Luz comenzó. Sólo logró llevarse el auto de su hijo, que pese a la denuncia que interpuso, nunca fue sujeto de investigación para dar con su paradero.

SIN PISTAS

Luz compartió que el compañero de su hijo, José Pizaña, le dijo que Julio había sido arrestado con dos mujeres, Sonia y Laura. En aquel tiempo, solo logró hablar brevemente con ésta última, quien le confirmó que habían sido arrestados, pero que los habían trasladado en camionetas diferentes, fue la única información que obtuvo.

Al mes siguiente, José y otros tres compañeros, fueron encontrados sin vida en Gómez Palacio.

Después de haber sido intimidada para que no se manifestara, Luz paró todo.

Pero tiempo después continuó con su lucha, al saber que no era la única que sufría por la desaparición de su hijo, pues desde el 2008 y hasta el 2012, son 15 los elementos que no han sido localizados..

Después de casi 12 años de no tener noticias de su hijo, Luz logró comunicarse nuevamente con Laura, pero esta vez sin éxito. La mujer, que ahora se dedica a otro oficio, dijo no recordar nada de lo que mencionó cuando fueron arrestados.

"No ha habido nada de avances. Yo ya quiero me digan si mi hijo está vivo o muerto, para tener paz, es que es una lucha incansable, el día a día, decir si mi hijo está vivo o muerto, si vive, en qué condiciones", dijo entre lágrimas.

Luz da gracias al apoyo que ha recibido de su hija Fernanda, quien es 10 años menor que Julio y que además, sufrió por su desaparición. "Hemos sufrido mucho, ha sido un andar, que por ejemplo en mi caso, no me voy a rendir, hasta que mi padre Dios me lo permita, voy a seguir en esta lucha junto con mi hija, el licenciado (Christian Eduardo Castro) y la asociación (Familias por Policías Municipales Desaparecidos), de no perder las esperanzas de encontrarlos como mi padre Dios quiera, porque es una promesa que yo le hice a mi hijo y a mi hija, de encontrarlo como sea".