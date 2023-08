Quiero palomitas

Hacer una película basado en un cómic pareciera que no habría ningún problema, porque se puede decir que ya hay un precedente en el cual te tienes que basar, tanto de los trazos, las expresiones de los personajes, el tono y hasta solo es casi colorear sobre unas viñetas que te darán para que no te pierdas en el intento de hacerlo.

Pero además también hay que tener en cuenta que los seguidores pedirán que se respete cierta mitología alrededor de los héroes, como mantener el secreto de su identidad, hacer la división entre la persona de la vida real frente al vengador solitario, con la meta de acabar con su némesis para tratar de mantener el orden y la paz en la sociedad.

Y así nos llega una película más de las Tortugas Ninjas Adolescentes, cómic creado por Kevin Eastman and Peter Laird, pero ahora en animación, una diferente que rompe con lo que se ha venido haciendo desde hace más de 30 años de esta franquicia. Para quienes no nacieron en los 90's tengo que explicarles que este fue uno de los primeros éxitos que pasó del mundo del cómic a la televisión, al merchandising, a los videojuegos y al cine, primero con unas botargas y luego con CGI para darle vida a "Leonardo", "Rafael", "Donatello" y "Miguel Ángel", con su maestro "Splinter".

Además, en esa época, un periodo que se abría a la globalización había que integrar referencias de diferentes partes del mundo, por eso los nombres de pintores italianos se deben a la pizza, el maestro es una rata que aprende y enseña artes marciales del oriente, y pues que en el drenaje de Nueva York todo tipo de animales caen, así que por eso resultó todo un éxito entre los niños y adolescentes, que ahora son los adultos.

Ahora en una época de cancelación y de pureza en todo, parece que la propuesta del actor Seth Rogen y el director Jeff Rowe (Los Mitchell vs Las Computadoras y escritor de Gravity Falls), parecía que tendría que ir por esa dirección, pero creo que todo lo mandaron al caño, porque se merecía esta franquicia retornarle lo que significa ser un héroe en un Nueva York totalmente diferente a los 90's, porque realmente vivir en las coladeras no es algo romántico, sino que algo que apesta, y que en realidad se puede cambiar mucho de esta "mitología" en función de recrear el gran cuestionamiento de la sociedad actual ¿Por qué ya no soportamos al diferente de mí? ¿Por qué le tememos al otro? ¿La inclusión es real o solo un slogan para no verte fuera de esta realidad?

Me parece que por primera vez estas tortugas sí parecen adolescentes, por su forma de hablar, sus códigos, lo que es relevante para ellos, no como adultos queriendo ser jóvenes en botargas o en CGI. De hecho, rompe también con la exquisitez en los trazos de la animación, en la oscuridad de Nueva York pero sobre todo con el personaje de "Abril O'Neill", que se aleja del estereotipo estilizado de una reportera con cuerpo de heroína de videojuego o en los 2000's con la figura de Megan Fox.

Las referencias son muy buenas y actuales, desde el anime, el K-Pop, o tomar para saber divertirse al mismo Ferris Bueller o como lo conocimos en este lado del mundo, a Un Experto en Diversión. Hay un buen equilibrio entre los elementos de este cuarteto de personajes, que cada uno tiene sus matices, así como la idea de que, a pesar de la disonancia, en toda la sociedad hay saber abrirse a lo diferente, por eso es un gran logro en la animación que en este año ha irrumpido de manera fuerte.

No solo con la idea de las historias, sino de tomar distancia de aquella animación preciosista que marcó estudios como Disney o la Metro Goldwin-Meyer, que apostaban por los trazos bien definidos, muy geométricos y simétricos, muy parecidos a un sueño. Rogen y Rowe metieron todas sus locuras, junto a un gran grupo de artistas, para darle la libertad de hacer una película que para ellos debe ser una historia de estas tortugas.

Este camino que está tomando la animación es muy interesante, porque ya no solo es una historia para entretener solo a los niños, sino también para que los adultos piensen y reflexionen lo que han vivido, que regresen hasta en un momento a ser niños otra vez. Es una experiencia que te sacara muchas risas, muchos recuerdos, y al menos un Cowabunga por esos momentos imborrables (para ti mi Rica).