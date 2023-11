¿Quién es Markitos Toys, el 'youtuber' que llora en redes tras la detención de 'El Nini'?

El sábado, a través de sus historias de Instagram, el “youtuber” conocido como Markitos Toys sorprendió a sus seguidores al aparecer llorando por un amigo del cual no menciona su nombre.

“Qué tal plebada, buenas tardes, tengo días sin subir nada. Han hablado mucho sobre uno, que busquen pruebas. Yo solamente tenía una amistad con mi amigo y una amistad vale más que todo, éramos amigos, ni yo era su empleado ni él el mío”, menciona en su grabación compartida.

Y es que en los últimos días, a Markitos Toys se le ha relacionado con el recientemente detenido, Néstor Isidro Pérez “El Nini”, quien se presume es el jefe de seguridad de Los Chapitos, por lo que muchos piensan que los mensajes del influencer en redes sociales están dirigidos a él.

Markitos, también cuestionó a sus seguidores sobre la amistad, la cual dice “es independiente a cualquier cosa”.

“No me da vergüenza subir algo llorando, ya saben dónde vivo, dónde encontrarme, yo no le debo nada a nadie. Si mi delito es que haya sido su amigo pues lo pago, no importa. Era un gran amigo mío”, dice.

El “youtuber”, también descartó estar temeroso, pues “hace las cosas derechas”.