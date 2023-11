¿Quién era 'Villano Fitness'? Influencer que falleció a los 30 años

Alfredo Martín, conocido como "Villano Fitness" murió la mañana del 28 de noviembre a la edad de 30 años, así lo confirmó Vera Schroeder, su pareja sentimental, sin dar detalles del fallecimiento.

Por medio de Instagram, su novia, quien también pertenece al mundo fitness, publicó una foto junto a Alfredo, en la que le dejó un mensaje de despedida, explicando lo duro que ha sido regresar "a un hogar vacío", y extrañar su voz, caricias, sus besos y "todas las cosas cotidianas".

"No sé que es tocar fondo porque nunca se me ha muerto nadie tan cercano, pero estoy descubriendo que lo que viene después de la pérdida, es mucho peor... el regreso a un hogar vacío, la falta de respuesta cuando te digo te amo en voz alta, el anhelo por tus caricias, tu sonrisa, seria pero cariñosa, tu calidez, tu abrazo, tus besos, todas las cosas cotidianas que hacíamos juntos, el despertar en una casa vacía que alguna vez fue compartida, cerrar la habitación en la que pasamos la mayor parte del tiempo porque no puedo soportar estar en ella porque es demasiado doloroso y sigo imaginándote allí, la incapacidad de dormir en la cama porque la compartíamos y ahora "duermo" en el sofá", expresó la novia del fisicoculturista.

Aunado a ello, lamentó que los planes y promesas que tenían juntos "no se podrán cumplir". "Todos los planes incumplidos y las promesas de cosas que siempre quise hacer contigo o hacer por ti que nunca se pueden cumplir, todas las cosas que ves y me digo: apuesto a que te encantaría esto y el "quiero" contártelo o sorprenderte con ello y la repentina comprensión de que no puedo, y el millón de otros detalles menores que ahora faltan en mi vida después de perderte a ti".

¿Quién era "Villano Fitness"?

Alfredo Martín era conocido en el mundo del deporte y levantamiento de pesas por sus contenidos en distintas plataformas digitales, en las que brindaba información acerca de su estilo de vida, suplementos, y entrenamiento como culturista.

En 2017, comenzó a publicar vídeos en YouTube sobre fisicoculturismo, entrenamiento y nutrición. Sus vídeos se hicieron rápidamente populares, y en poco tiempo consiguió acumular millones de seguidores. En sus vídeos, Martín hablaba abiertamente de su experiencia con el culturismo, incluyendo el uso de esteroides anabólicos.

Martín también fue conocido por su imagen controvertida. Se hacía llamar "Villano Fitness" para representar su lado oscuro, y a menudo se mostraba agresivo y desafiante en sus vídeos. Esto le llevó a ser criticado por algunos, pero también le convirtió en un icono para muchos jóvenes que se sentían identificados con su mensaje.

En febrero de 2022 el hombre dijo que se había realizado "las pruebas rutinarias" para ver cómo estaba su corazón debido a que se ahogaba hablando. Señaló que estaba bien y tenía la aprobación médica "para seguir abusando de todo tipo de sustancias cinco años más".