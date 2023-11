Quejas vecinales por retraso en desnivel 5 de Mayo llegan al Cabildo

Las quejas vecinales de las colonias aledañas al paso inferior vehicular o desnivel 5 de Mayo, en Gómez Palacio, fueron nuevamente un tema que se abordó en el Cabildo de Gómez Palacio, al cual se sumó la mayoría de los integrantes, pues se trata de una obra que ha tenido múltiples retrasos y que fue de las que quedaron pendientes por parte del gobierno estatal anterior. Los vecinos piden que ya mejor tapen o rellenen de nuevo la obra, algo que hicieron saber a los regidores. Los vecinos también han solicitado ser atendidos por la alcaldesa Leticia Herrera.

"Hay un problema bien grave en Filadelfia. La gente está enojadísima y están enojadas con el gobernador. Ya lo que les piden es que les tapen la obra para poder pasar, porque todos tienen que rodear y se hace un caos", dijo la regidora morenista, Guadalupe Sánchez Tostado.

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, dijo que nuevamente atenderá a ciudadanos del sector afectado.

"Voy a platicar con ellos (con los ciudadanos) y con el señor gobernador la próxima semana, a ver en qué estatus vamos o qué se va a hacer. Si se va a quitar o van a continuar. Si podemos nosotros hacer algo y ver cómo está con el tema de las lluvias", dijo la alcaldesa, quien aseguró que recibirá Antonio Ordaz y que suban a la Presidencia y se dirijan con "Verónica".

Sánchez Tostado dijo que incluso los vecinos han firmado cartas donde ya lo que piden es que se tape la obra para transitar mientras.

El regidor morenista, Armando Navarro, dijo que todas las veces que ha abordado al gobernador ha sido por este tema.

"Se empezaron a mover las máquinas pero fue momentáneo y se volvieron a parar. Lo volví a abordar y me dijo 'en octubre se va a resolver esto', lo volví a abordar y me dijo 'ya para noviembre ya tengo el dinero y vamos a echar a andar eso. Dijo que taparlo salía mas caro. En su informe le llevé el video de la fila que se hace de vehículos. Es una asfixia porque no se puede transitar y es un gran problema en ese sector. Pedí que le ayudaran a los vecinos a quienes tienen sus negocios y están acabados".

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, dijo que en dos ocasiones ha reunido a vecinos que perdieron sus negocios y que de sus propios recursos les da una cantidad de dinero para que sobrevivan. "Lo que pasa es que luego resultaron que ya no nada más eran los afectados", señaló.

La alcaldesa recordó que este problema viene de la administración estatal anterior del exgobernador Aispuro. "Del exgobernador que quien sabe en dónde quedó la bolita. Si se lo llevó él o se lo llevó la señora o quien sabe quién porque no sabemos hasta ahorita y los hechos ahí están".

El regidor, Armando Navarro, dijo que además existe el problema de falta de accesos viales que antes había por dos escuelas y los tapó Ferromex, razón por la cual ante el Cabildo en pleno la alcaldesa propuso mandar a nombre del Ayuntamiento una carta a los responsables de las áreas correspondientes, con el fin de que les permitan mejorar el flujo en la zona.

También se acordó prohibir el estacionamiento de vehículos en la avenida Forjadores y la alcaldesa pidió reunirse ayer mismo con los directores de Tránsito y de Obras Públicas.

