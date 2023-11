Desnivel 5 de Mayo, con deslaves a causa de las lluvias

Las lluvias causaron algunos deslaves visibles en la obra estatal en proceso del Desnivel 5 de Mayo. La obra, no obstante, ya no luce abandonada, pues ya hay en la zona algunos trabajadores, aunque no maquinaria pesada.

En la zona es evidente que se cayó parte de la tierra que recubre los pilotes en varias zonas, mismos que tienen mucha de la varilla doblada por el paso del tiempo.

Fue en 2021 que el anterior gobierno de Durango informó sobre la construcción del paso deprimido y fue en noviembre de ese año que se licitó. Se informó entonces que se realizaría dentro de los primeros días de diciembre y concluiría en agosto del 2022, lo que no ocurrió.

La primera etapa contaría con una inversión de 100 millones de pesos, que se cubrirían con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y con el préstamo para el cual el anterior gobierno del Estado solicitó la aprobación del Congreso local, razón por la cual obra estaba etiquetada, pero al final se quedó sin recursos asignados.

Fue en febrero de este año que anunció que la obra tardaría cinco meses, es decir, en julio, pero la obra volvió a detenerse, razón por la cual no ha avanzado a un ritmo normal. La obra ya fue reactivada.

Como contexto, el desnivel del Sistema Vial Cuatro Caminos, de Torreón, es mucho más grande y tardó 17 meses.

NO SE PUEDE 'SEPULTAR': Las autoridades estatales han dicho que no pueden "sepultar" más de 70 millones de pesos invertidos y que por ello no pueden tapar como quieren los vecinos.

DAÑOS: En la zona donde se encuentra la pendiente (pasando las vías del ferrocarril) se cayó parte de la tierra que recubre los pilotes en varias zonas, mismos que tienen mucha de la varilla doblada por el paso del tiempo.

SIGUE IGUAL: La obra del paso inferior vehicular 5 de Mayo de Gómez Palacio no ha tenido avances significativos en un año. Hace casi dos años que inició y sigue igual.

A LA QUIEBRA: Al menos 15 negocios formales, que antes de la construcción funcionaban regularmente, fueron cerrados porque se fueron a la quiebra como consecuencia del tiempo que se llevaron los trabajos.

PRESENCIA DE TRABAJADORES: En otra zona que se encuentra frente a la avenida Madero (donde no se ve la pendiente) ya hay trabajadores escarbando en los costados y trabajando en la varilla. No hay maquinaria pesada.