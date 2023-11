Que no te engañen: Preguntas y respuestas del aguinaldo, aclaradas por la Ley Federal del Trabajo

Entra la recta final del año y los trabajadores mexicanos ponen la mira en el aguinaldo, una prestación que acapara la atención lo mismo por su utilidad que por las dudas respecto a su pago, las cuales se aclaran aquí, con base en lo expuesto por la Ley Federal del Trabajo.

¿QUÉ ES EL AGUINALDO?

En México, todos los trabajadores que están subordinados a un empleador tienen derecho a recibir un aguinaldo, sin importar su condición. Este beneficio se entrega cada año y suele ser esperado con entusiasmo, ya que brinda la oportunidad de adquirir bienes, pagar deudas u otros gastos.

Inicialmente, el aguinaldo era un regalo voluntario que los empleadores daban a sus trabajadores durante las festividades navideñas. Sin embargo, debido a su importancia, se estableció en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 87.

DERECHO DEL AGUINALDO

El artículo menciona que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a quince días de salario como mínimo. Incluso aquellos que no hayan trabajado un año completo, tienen derecho a recibir una parte proporcional del aguinaldo, según el tiempo laborado.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL AGUINALDO

A continuación, se encuentran las preguntas más frecuentes relacionadas con el pago del aguinaldo y sus respuestas:

• ¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo?: Todos los trabajadores, incluyendo diversos tipos de empleados, como base, confianza, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales, entre otros.

• ¿Los trabajadores que hayan laborado por menos de un año tienen derecho al aguinaldo?: Sí, tienen derecho a recibir una parte proporcional según el tiempo trabajado, incluso si ya no están empleados en la empresa.

• ¿Tienen derecho a recibir aguinaldo los trabajadores eventuales?: Sí, también tienen derecho a una parte proporcional según el tiempo trabajado, ya que la ley no los excluye.

• ¿Los trabajadores contratados por honorarios tienen derecho al pago de aguinaldo?: No, a menos que cumplan con ciertos criterios específicos de subordinación laboral.

• ¿El personal de confianza tiene derecho a recibir aguinaldo?: Sí, todos los empleados subordinados tienen derecho a recibir el aguinaldo.

• ¿Cuándo se debe pagar el aguinaldo?: Antes del 20 de diciembre.

• En el caso de las madres trabajadoras, ¿puede descontarse parte del aguinaldo por la incapacidad por maternidad?: No, los periodos pre y postnatales se consideran días trabajados para el cálculo del aguinaldo.

• ¿Tienen derecho a recibir aguinaldo completo aquellos trabajadores que sufrieron un accidente de trabajo?: Sí, incluso aquellos que están asegurados, ya que siguen considerados como trabajadores activos durante su incapacidad temporal.

• ¿Tienen derecho a recibir aguinaldo aquellos trabajadores que solicitaron el permiso de paternidad?: Sí, este periodo se considera tiempo trabajado, por lo tanto, tienen derecho al aguinaldo completo.

• ¿Tienen derecho a recibir aguinaldo aquellos trabajadores que renuncien voluntariamente a su trabajo?: Sí, siempre y cuando renuncien antes del 20 de diciembre y reciban la parte proporcional del aguinaldo por el tiempo trabajado.

• ¿Al fallecer un trabajador, tienen derecho los beneficiarios a recibir el pago del aguinaldo?: Los beneficiarios pueden solicitar el pago del aguinaldo si hay un testamento en la empresa que los designe como beneficiarios. En caso contrario, se debe realizar un proceso legal para su designación.

• ¿Cuántos días de aguinaldo tengo derecho según la Ley Federal del Trabajo?: El mínimo es de 15 días de salario, o una parte proporcional si no se ha trabajado el año completo.

• ¿Puedo renunciar al pago del aguinaldo?: No, el aguinaldo es un derecho inalienable de los trabajadores y no puede ser renunciado, incluso si hay dificultades económicas o falta de utilidades en la empresa.

• ¿Con qué salario se debe calcular el aguinaldo?: Para trabajadores con salario fijo, se calcula por día laborado. Para aquellos con salario variable, se considera el ingreso promedio diario de los últimos 30 días trabajados.

• ¿Se puede descontar parte del aguinaldo?: Salvo anticipos o pensiones alimenticias, no se pueden realizar descuentos al aguinaldo.

• ¿El aguinaldo genera impuestos?: Sí, a menos que la gratificación sea inferior a 30 veces el salario mínimo.

• ¿Pueden pagarme el aguinaldo en efectivo?: Sí, el aguinaldo puede ser pagado en efectivo o mediante transferencia bancaria, cheque o cualquier otro medio acordado entre el empleador y el trabajador.

• ¿Qué debo hacer si no recibí mi aguinaldo?: En caso de no recibir el aguinaldo correspondiente, se recomienda hablar primero con el empleador o el departamento de Recursos Humanos para aclarar la situación. Si no se llega a una solución, se puede presentar una denuncia ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

Es importante recordar que las respuestas proporcionadas se basan en la información actual hasta la fecha de este 2023, y que las leyes y regulaciones pueden cambiar con el tiempo. Ante cualquier duda adicional, se recomienda consultar fuentes oficiales o buscar asesoramiento legal para obtener información actualizada y precisa sobre el aguinaldo en México.