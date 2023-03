Que no nos suceda lo que a Zacatecas

El martes pasado de la presente semana, el empresario lagunero, Alejandro Silveira de 64 años de edad, quien viajaba en compañía de su hija y resultó ilesa, fue víctima de homicidio. Ambos salieron de la ciudad de Torreón el pasado martes, alrededor de las 18:00 horas y se dirigían a Guadalajara por motivos laborales.

El empresario viajaba junto con su hija a bordo de una camioneta de reciente modelo, cuando fueron interceptados por un comando armado entre el tramo de Juan Aldama-Río Grande, donde para detenerlos les hicieron varios disparos y tras capturarlos, los trajeron recorriendo varias brechas durante la mayor parte de la noche y, en un intento por liberarse, el ahora occiso atacó a uno de los civiles armados por lo que recibió dos balazos que horas más tarde le costaron la vida.

Aunque las primeras indagatorias señalan que el objetivo era asaltarlos, quitarles la camioneta, el dinero y pertenencias personales, supuestamente el intento de defensa del empresario tuvo el fatal desenlace.

El hecho fue a la altura de Río Grande donde fue abandonado junto con su hija y entonces ella pidió auxilio este miércoles.

Elementos de Reacción, así como de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al rescate de las víctimas a la comunidad cercana a Río Grande, Zacatecas.

Las carreteras de varias comunidades de Zacatecas, entidad gobernada actualmente por el morenista David Monreal Ávila, más aún que la ciudad capital, se han convertido en unas de las más peligrosas del país, por la disputa que tienen actualmente entre sí por el territorio, por lo menos dos grupos del crimen organizado a quienes se les responsabiliza de ataques directos a la población civil, la desaparición de mujeres y hasta grupos de paisanos que el año pasado regresaban a la entidad a ver a sus familiares y fueron despojados de vehículos, dinero y documentos. Cabe señalar que hasta los traileros del servicio público federal se han convertido también en objetivos de los grupos criminales, a los que siguen y los interceptan en el camino con bloqueos, llevando los camiones de carga de todo tipo de productos, también hacia los caminos de terracería. Se tienen reportes que choferes han sido ultimados en estas acciones.

Dramática la historia. Un hombre de bien que se traslada por motivos laborales simplemente es asesinado con total impunidad en un estado de México donde sencillamente el crimen organizado campea a sus anchas. Para nadie es un secreto que Zacatecas es territorio del hampa y no obstante estar gobernado bajo la siglas de Morena, la federación poco o nada ha hecho para poder garantizar la mínima seguridad a sus ciudadanos, que al habitar en una entidad federativa de las menos pobladas, sencillamente padece lo que parece ser una constante en los estados gobernados por Morena: territorio del crimen. Y como Zacatecas poco pesa en el concierto nacional, pues que sufran los zacatecanos y los desdichados que por allí tienen que transitar.

Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila, en un acto celebrado en Torreón se refirió a la seguridad que se tiene en Coahuila y que no se tiene en otras entidades colindantes como Zacatecas, dentro de lo cual, externó su más sentido pésame a la familia del empresario lagunero que sufrió recientemente un asalto y falleció como consecuencia de este atraco en la carretera. Evidentemente el ingeniero Riquelme Solís sabe que el principal activo de su gobierno es la seguridad que le ha brindado a los coahuilenses, y contrasta con el estado vecino del sur. No se puede dejar pasar que estamos ya en tiempo electoral, sin embargo, hay que valorar lo que aquí se tiene y no en otros lares, léase Zacatecas por ejemplo.

Por su parte, el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, dijo que se reforzará la vigilancia en los límites con el estado de Zacatecas tras los hechos registrados en aquella entidad donde un empresario lagunero perdió la vida.

Refirió que siempre que ocurren acontecimientos de este tipo, se toman las medidas necesarias para incrementar la seguridad y blindar la entidad, para lo cual existe la coordinación con todas las corporaciones y con el Ejército Mexicano ( que raro que en Zacatecas esto no parece suceder)

Villegas Villareal resaltó que La Laguna es la zona más segura del país y esto es gracias a la coordinación entre las instancias de gobierno y al apoyo del Ejército a través del Mando Especial de La Laguna.

Lamentable e infinitamente doloroso lo que le sucedió al ahora fallecido. Traumático para su hija que lo acompañaba y al resto de su familia. La incapacidad del gobierno de sus tres órdenes (federación, estado y municipios) en Zacatecas le ha arrebatado indirectamente la vida a un inocente de bien. Debemos de tenerlo en cuenta para que en Coahuila y ni en Durango nos suceda lo que en Zacatecas es ya común.