¿Qué mosaicos elegir para tu piscina?

Hay varios aspectos a tomar en cuenta para que la elección sea la mejor.

Diseñar la alberca de nuestros sueños no es tarea sencilla, pues son muchos los elementos que nos deben preocupar y ocupar al momento de construirla. Uno de ellos es la malla de mosaico que usaremos en su interior. No sólo se trata de ver cuál es el que tiene mejor calidad, que siempre es importante, sino que el color que pondremos también es fundamental y debe ocupar una parte de nuestro pensamiento.

Si bien el gusto personal es un factor de importancia, no es lo único que nos debe guiar. Y es que no es igual una piscina que tiene protección a la que no. Esto porque la segunda tiene una mucho mayor exposición al sol, al viento y la suciedad. Para este tipo de casos es recomendable que los colores por los que optemos sean más claros, ya que los oscuros tienden a mostrar más la suciedad y, también, la decoloración que se da por el proceso de limpieza de las piscinas.

Además del color, también debe optarse por materiales que sean resistentes a la decoloración, para que sea menos notorio los cambios que puedan suceder por el medio ambiente. Si bien los tonos como azules o verdes claros son los más utilizados, hay opciones como el color arena, el gris o el blanco. Ten en cuenta que el agua vuelve más potentes los colores.

Otro aspecto a tomar en cuenta es el efecto que pueden causar con la malla, si queremos que se vea más como un espacio para relajarse o para recrearse.

También hay mallas con estampado, que contrastan con los lisos. Si se eligen los segundos, la superficie quedará uniforme y hará ver más grandes nuestros espacios. Esto nos ayuda si nuestra piscina no es muy grande. En caso contrario, la recomendación es usar mallas estampados sólo cuando la alberca sea de dimensiones grandes.

Éstos son sólo algunos aspectos que debes tomar en cuenta, a fin de que tu inversión sea la más adecuada, tanto desde un punto de vista estético como el de la durabilidad.

Recuerda que en FERRETO podrás encontrar todo lo necesario para hacer la mejor elección en cuanto a mallas para alberca y mucho más.