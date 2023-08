¿Qué esperar de la nueva película de Digimon 02?

A tres años del último proyecto cinematográfico de la franquicia de Digimon, Digimon Adventure: Kizuna o The Last Evolution, la historia de los 'niños elegidos' continúa con una nueva película, 'Digimon Adventure 02: The Beginning', cinta que se estrenará próximamente en octubre de este año.

Retomando la historia de las dos primeras temporadas del anime de Digimon, pero dejando a un lado a 'Tai', 'Yamato', 'Sora', 'Izzy', 'Mimi' y 'Joe', en esta ocasión los protagonistas son los personajes de la segunda generación, 'David', 'Yolei', Cody' y 'Ken', junto a 'Kari' y 'T.K'.

De acuerdo a los avances en trailers que ha mostrado Toei Animation, la historia cuyos hechos se sitúan en el 2012 tendrán como eje central un nuevo personaje que aparentemente es el primer humano que tuvo contacto con un Digimon, 'Rui Owada', el cual junto a quien fue su compañero digimon, Ukkomon.

Por lo visto y siguiendo la primicia que dejó 'Kizuna', podemos intuir que al igual que los otros niños elegidos, 'Rui' perdió en el pasado a su compañero Digimon y está tratando de reencontrarse con él.

Aunque muchos detalles no están claros, los avances nos han dejado apreciar las evoluciones 'jogress' de los digimons de la segunda temporada, además de darnos un vistazo de lo que hacen los protagonistas en sus vidas adultas, similar a lo que ocurrió en Kizuna.

Por supuesto, muchos fans esperan que este nuevo proyecto sirva como continuación de la última película para llegar al que fue el epilogo de Digimon Adventure 02, presentado hace más de 20 años.

Aunque de momento el estreno de la película sólo está confirmado para Japón el 27 de octubre, se espera que la cinta llegue a Latinoamérica a finales de este año o principios del 2024.

