Que desgracia

Más allá de los errores de ortografía o incluso imprecisiones como la fecha exacta del natalicio del prócer de origen indígena, de la etnia zapoteca, nativo de Oaxaca, el Benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez Maza, lo que debe de generar entre las personas de razón, es una profunda preocupación y amarga tristeza, lo que el gobierno federal acaba de hacer con las modificaciones a los contenidos de los libros de texto gratuitos.

Incluso, resulta secundario aquello que la publicación de estos nuevos textos docentes hayan dejado de observar los lineamientos que la ley de la materia comanda para el proceso modificatorio del contenido de los mismos, puesto que aunque se llegase a suscitar una ola de amparos que ordenase temporalmente la suspensión en la distribución entre los estudiantes infantes y adolescentes a través de lo largo y ancho del territorio nacional, lo lamentable es que el actual gobierno hoy, en su rancio anacronismo, se ha atrevido a tocar incluso al futuro de la niñez mexicana, al futuro de México.

Es tal el encono del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia las clases más favorecidas y también a aquellos grupos que no subyugan a su simple y llano arbitrio, dígase intelectuales, organismo no gubernamental que cualquiera que no esté de acuerdo a sus dictados sencillamente es tachado de enemigos. López Obrador, basado en la polarización social que él mismo ha engendrado, alimentado y exacerbado, está dispuesto en su ánimo revanchista a llevarse de por medio el futuro de México en aras de una irracional lucha social.

Esto no quiere decir que como bien arguye el primer mandatario nacional, que en México por décadas no se haya cometido abusos por parte de grupos privilegiados que, aprovechándose de su posición en relación al poder, se hayan hecho de fortunas mal habidas en detrimento del pueblo.

Nadie que pretenda elaborar un juicio equilibrado puede dudar que López Obrador realmente volteó con hechos a mirar a los que menos tienen y ha hecho algo por millones que nunca habían sido atendidos.

Se puede criticar al presidente respecto a apoyar a los que menos tienen en el cómo, más no en el qué. No se necesita más allá que ápice de sentido de justicia para saber que las clases populares mexicanas han sido oprimidas por la clase políticas que gobernó por décadas este país luego de la convulsa revolucionaria iniciada el 20 de noviembre de 1910 por el aristócrata Francisco I Madero, y que era urgente atenderlos.

Sin embargo, más allá de su honradez personal, su fortuita moderación ante el endeudamiento y su talento para comunicar y conectar con las masas, el desempeño de la presente administración deja mucho que desear.

Las políticas adoptadas ante el Covid, que resultaron en decenas de muertes de ciudadanos que pudieron evitarse si otras medidas más sensatas y apegadas a la ciencia; la aversión y poca capacidad para incentivar la inversión productiva y particularmente el fracaso en cuanto a seguridad pública se refiere, es también muestra que en cuanto a desempeño mucho han dejado a desear.

Aun el juicio, el desempeño puede variar dependiendo del criterio del juzgador en turno, lo que no se puede perdonar es que es evidente que los nuevos libros de texto han desestimado el valor de la ciencia y se le ha dado mucho más espacio al adoctrinamiento en este caso de corte marxista.

Aunque sin duda da pena que estén condenando a más del 70% de la población estudiantil que toma clases en la escuela pública a una educación que los aleja cada vez más de un mejor futuro, lo peor de todo es que la Cuarta T lo que está propiciando es condenar a los hijos de su mayoría electoral, a que no puedan competir en el futuro con los hijos de las clases a las que odian, sencillamente por privarlos de una mejor educación que les permita competir en la vida en mejores circunstancias. Que desgracia.