Pueden beneficiarios esperar para ir al banco

Para no poner en riesgo su salud, la Delegación del Bienestar pidió a los adultos mayores que no acudan todos el día del pago a los bancos del Bienestar a retirar su pensión, explicó que el dinero está seguro en la cuenta y pueden acudir unos días después, cuando no haya tanta fila para cobrarlo.

Claudia Garza del Toro, Delegada del Bienestar explicó que el dinero está seguro y que pueden los beneficios esperar un mejor momento para acudir.

Los pensionados que cuentan con su tarjeta pueden ir días después a cobrar el beneficio económico.

Las personas de la tercera edad que cuentan con la pensión universal del Bienestar y que la cobran a través de tarjetas bancarias se aglutinan el día del depósito en el exterior de los bancos para retirar el dinero.

Esto genera que se formen largas filas en el exterior de los bancos y las personas mayores queden expuestas a la inclemencias del sol y las altas temperaturas que se han registrado en las últimas semanas.

Garza el Toro señaló que pueden esperar los adultos mayores unas horas o unos días para acudir al banco, cuando no haya tanta gente y no se vean forzados a permanecer por horas en la vía pública haciendo fila para entrar al banco y retirar su dinero.