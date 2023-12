Proyecto de Música de la Santiago Ramírez vive pastorela en la Plaza Mayor de Torreón

El arte cambia la vida de las personas, es una frase que suele citarse con frecuencia y que el Proyecto de Música de la Santiago Ramírez parece acuñar en profundidad. Se trata de una agrupación de más de 50 niños provenientes de las colonias del sur de Torreón, quienes este miércoles subieron a un escenario en Plaza Mayor para compartir al público su talento mediante un concierto navideño y una pastorela.

El proyecto depende directamente de la Coordinación de Música del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), la cual es encabezada por el maestro Jorge Valenzuela, quien ajunto a los padres de familia y demás maestros acompañó a los pequeños durante la presentación.

Valenzuela indicó que Proyecto de Música de la Santiago Ramírez brinda talleres gratuitos de guitarra, aliento, percusión y coro.

Además, se cuenta con una psicóloga que brinda apoyo emocional a los jóvenes. Su principal enfoque es social, de ayuda comunitaria, en caso de que un alumno esté interesado en perfeccionarse en el arte musical, son sus propios maestros quienes lo canalizan.

Uno de estos jóvenes músicos es Sebastián Sánchez Chávez, de apenas 10 años de edad, quien ha dedicado los últimos seis meses al estudio de la trompeta. A pesar del poco tiempo, el pequeño muestra un talento nato, mismo que es dirigido por el maestro Edgar Flores.

Fue precisamente Sebastián quien inauguró la presentación. Coronado con un gorro navideño, aproximo su trompeta al micrófono y entonó la pieza Noche de Paz, en la cual fue acompañado al piano por la maestra Tatiana Marouchtack.

“Todo empezó en el curso de verano y me interesó la banda por los instrumentos y me metí. Después del curso de verano el profe me empezó a prestar la trompeta y pues ahí aprendí a tocarla”, compartió Sebastián.

Valery Vázquez Hernández es otra de las jóvenes beneficiadas con este proyecto. Ella es corista y ha estudiado música durante siete años. Fue el maestro Rafael Carranza quien la canalizó al coro al escuchar el timbre de su voz.

“Cuando salía de mis clases de violín, él me veía cantar, porque dejaba las partituras sobre el violín e iba cantando las canciones que él les enseñaba a los demás […] Me han enseñado a como acomodarme al momento de entrar a un concierto y cómo actuar”.

Para ella, lo más importante que le ha dejado este proyecto es conocer personas o la experiencia de presentarse en distintos lugares, como en esta ocasión lo fue en la Plaza Mayor.

“Me ha ayudado a hacer nuevos amigos, porque a todos los conozco y a todos les hablo. Y también a conocer nuevos lugares”.

Tras los villancicos, comenzó la presentación de la pastorela. Los pequeños se mostraron caracterizados sobre el escenario, unos de ángeles, otros de diablos, algunos más de pastores y reyes magos. La obra contó con narración y un sencillo montaje teatral que fue acompañado por música.

Derek López González también compartió su testimonio. A sus 15 años de edad ha convertido a la guitarra en su principal compañera. Llegó al proyecto durante la pandemia y gracias a él ha adquirido conocimientos de técnica, con el fin de no lesionarse la mano y tener una mejor agilidad para ejecutar su instrumento. Tiene en claro que la música abre puertas.

“Su sonido me gusta mucho, me gustan las armonías que se pueden tocar ahí. Es como un sonido tranquilizante”, cerró el joven guitarrista.