Propondrán analizar el flujo de paisanos que pasan por Allende al transitar por la carretera 57

En víspera del periodo del programa federal Héroes Paisanos y con ello, el arribo de miles de vehículos y paisanos a México por el Estado de Coahuila y su tránsito por la carretera federal 57 hacia el interior del país; José de Jesús Díaz Gutiérrez, presidente municipal de Allende, indicó que no ha recibido comunicación alguna de autoridades federales.

"No he recibido oficio o llamada, de ningún tipo para hablar sobre el tema y lo pondré en la próxima mesa de seguridad", fue lo que manifestó el funcionario municipal, aunque reconoció que no es un tema que les compete de manera directa.

Recordó que en dichas reuniones periódicamente de seguridad, participan autoridades de los tres niveles de gobierno, tanto Guardia Nacional, Cuartel Militar, SEDENA, policías estatales y municipales; donde se ven temas relevantes, que se han suscitado o pudieran presentarse en los próximos días.

"Aunque para el municipio no es un tema que le competa, pero si podemos aportar algo; tenemos que recordar y recalcar que por indicaciones de nuestro Gobernador y el respeto que le tenemos a las instituciones de la Guardia Nacional y SEDENA; estamos en la mejor disposición de apoyar", indicó Díaz Gutiérrez.

Aunque también puntualizó que esto será en función de sus posibilidades, tanto humanas como financieras. Y es que, en periodos anteriores, en la ex garita del kilómetros 53 que se ubica en el municipio de Allende, suele generarse un cuello de botella en el tránsito vehícular.

Lo anterior, debido a la gran cantidad de paisanos que retornan a México para celebrar las fiestas decembrinas y recibir el Año Nuevo, que se suma al tránsito normal que se genera entre la población de la región carbonífera y norte de Coahuila.