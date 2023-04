Promueven mastografías en unidades móviles

Del 19 al 28 de abril, se contará con servicio de mastografía a través de unidades móviles en Unidades de Medicina Familiar (UMF's) y Hospitales Generales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicados en la Comarca Lagunera de Coahuila. Se trata de un estudio radiográfico recomendado para mujeres de 40 a 69 años, que tiene como propósito detectar anormalidades en las mamas, que no se pueden percibir por la observación o la palpación.

El Instituto, dio a conocer que las derechohabientes interesadas deberán acudir a su clínica de adscripción a solicitar el servicio de mastografía. En ese momento les indicarán la hora y les darán algunas recomendaciones sobre cómo deben presentarse.

El enfermero en Salud Pública, Jesús Armando Seca Rivas, recordó que los camiones están equipados con tecnología de punta a través de la cual es posible identificar el cáncer y otras enfermedades de la glándula mamaria.

En la región Lagunera, el calendario de las mastografías en unidades móviles quedó de la siguiente manera: Este miércoles 19 de abril se visitará el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 20 de Francisco I. Madero. Los días 20 y 21 de abril, se brindará servicio en la UMF No. 83 de Matamoros.

En Torreón, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 18 recibirá a las pacientes el 22 de abril mientras que el 24 y 25 de abril en la clínica No. 16.

En la UMF No. 66 se dará el servicio los días 26 y 28 de abril y en la UMF No. 80 el 27 de abril. La mastografía es un estudio seguro, y aunque no impide que el cuerpo desarrolle el cáncer de mama, sí ayuda a detectar a tiempo la enfermedad y a otorgar el tratamiento adecuado, menos agresivo y cuando la posibilidad de cura es alta.

Seca Rivas exhortó a las interesadas a solicitar los requisitos para ser beneficiarias ya sea en la coordinación clínica o en el departamento de medicina preventiva de la unidad médica más cercana.