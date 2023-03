Programa de ordenación de la zona metropolitana interestatal de La Laguna 2023-2038

En días pasados me llegó de rebote por redes sociales el documento del PROGRAMA DE ORDENACIO´N DE LA ZONA METROPOLITANA INTERESTATAL DE LA LAGUNA (PO) 2023 - 2038, quienes lo enviaron me dijerón que se trataba de una consulta pública de dicho programa y que si quería hacer propuestas y/o contribuciones las hiciera a la voz de ya porque en unas horas se cerraba la recepción de las mismas. Dos preguntas me surgieron de inmediato: ¿Cómo se puede ordenar una complejidad caótica? porque para un servidor eso es la zona metropolitana un ente complejo creado a partir del crecimiento caótico de tres ciudades: Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, las cuales han engullido otras como la ciudad de Matamoros y la ciudad de Francisco I. Madero.

La segunda pregunta tiene que ver con el significado de Consulta Pública, acostumbrado a la forma más común de dichas consultas: la realización de talleres presenciales, ya que tuve la oportunidad de participar en los que se llevaron a cabo para el ordenamiento Ecológico Territorial (POET) de Gómez Palacio y Torreón. Y se de buena fuente que en Cd. Lerdo también lo hicieron. Aunque para ser preciso debo mencionar que los Foros, Chats y Redes sociales son una opción factible aunque yo agregaría que serían válidos para un capítulo o partes de estos, según la importancia e interés público, pero de ninguna manera todo el documento y más cuando tiene una gran extensión como el que aquí se comenta (más de 260 páginas). Una alternativa a estos podrían ser los cada vez más olvidados e-mail, que funcionan bastante bien. Pero sin duda las audiencias públicas y reuniones de expertos desde mi particular opinión deben ser las principales formas de Consulta Pública, en un Programa tan importante y trascendente para todos los que habitamos la caótica metrópoli.

Mientras hacía una primera aproximación al documento y después de leer una larguísima introducción en la que se revisan los POET del Estado de Durango y del Estado de Coahuila y de los municipios de Torreón y Gómez Palacio, que en realidad sólo es un repasón ya que no queda claro cómo se compaginarán para dar un producto coherente y articulado como se expresa en el Plan Rector de Desarrollo del Municipio de Torreón. Este último y los de otros municipios son mucho más atendidos por quienes escribieron el documento del PO 2023-2038. Lo cual expresa la preocupación del crecimiento urbano y de todo lo que esto implica y que se sigue viendo en todo el documento. La primera cosa que me llamó la atención mientras avanzaba en la lectura fue el mapa en el que se presenta la delimitación del "área de estudio" o el área para la cual se realiza el PO 2023-2038.

La delimitación de la zona metropolitana se hizo según el documento del PO 2023-2038, fusionando las ciudades de Torreón, Matamoros y Francisco I. Madero en el Estado de Coahuila y Go´mez Palacio y Ciudad Lerdo en el Estado de Durango, no obstante, el polígono resultante abarca más que la suma de las ciudades, algunas consideraciones que intentan explicar el porqué de ese polígono, indican que se incluyeron las localidades rurales cercanas a las ciudades fusionadas y las zonas de crecimiento actual, que en un momento dado pudieran ser las mismas, y es aquí donde mi curiosidad cambió a preocupación.

Efectivamente la línea que representa la delimitación del área se va dibujando abarcando algunas zonas rurales sobre todo en Matamoros y en Francisco I. Madero, formando un polígono redondeado, sin embargo, cuando llega a Cd. Lerdo le dan un pellizco a la línea y la jalan hacia el Río, hasta más allá del Parque Estatal Cañón de Fernández. Este es el motivo de mi preocupación ya que como estrategia se impulsarán los nuevos crecimientos urbanos hacia los mejores lugares y, bueno, quienes están trabajando al frente de este Programa de Ordenamiento son más urbanos que el chapopote de las calles, y podrían equivocarse. Pero por otro lado, apelaremos a la política de proteger las zonas forestales y áreas naturales Protegidas Estatales y Municipales, y a la política de Rehabilitar y Restauración los espacios abiertos y verdes, particularmente para la zona de los Puentes Cuates hacia abajo, que es una zona de restauración, no apta para urbanización.

Dadala importancia del PROGRAMA DE ORDENACIO´N DE LA ZONA METROPOLITANA INTERESTATAL DE LA LAGUNA (PO) 2023 - 2038, resulta de mucho interés dar a conocer lo que hay hasta el momento, además de señalar algunas inconsistencias importantes.