Productores denuncian extorsiones de policías

Nuevamente surgieron señalamientos en contra de los elementos de la Policía Civil Coahuila (PCC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía del Estado, del municipio de San Pedro, por presuntamente incurrir en actos de extorsión. En esta ocasión la denuncia la hicieron un grupo de productores de ganado del sector social, quienes incluso para manifestar su inconformidad acudieron a la Presidencia Municipal.

El detonante de acuerdo a los quejosos pasó el lunes, en el ejido San Miguel, donde un comprador de cabritos, originario de Monterrey, congregó a los pequeños productores para adquirir los animales. Narraron que en medio de su reunión "les cayeron" los policías y amenazaron con decomisarles el ganado, pues les dijeron que si no se comprobaba la propiedad de los mismos se podría considerar que eran robados, así que al final los "arreglaron" con 12 mil pesos.

Los productores mencionaron que prácticamente de "toda la vida" por usos y costumbres se hacen los tratos de palabra; es decir, sin hacer el "papeleo" de la compraventa, ya que cada animal debe contar con un arete, que compruebe el registro de la propiedad ante las autoridades agropecuarias; sin embargo, reconocieron que la mayoría por cualquier circunstancia no lo hace pero sí están conscientes de que la nueva disposición de la Ley Ganadera los obliga a tener todo en regla. A pesar de eso, insistieron en que están habituados a no hacerlo y cuando los elementos, principalmente de la Policía Civil Coahuila, observan en carretera camionetas con cabras o becerros los interceptan y empiezan a "buscarles detalles" para exigir dinero a cambio de dejarlos ir, pues les aseguran que les saldrá más barato que si los consignan ante la autoridad competente.

"El asunto es que nos paran por el tema de los animales y cuando no pueden fregarnos por ahí, entonces empiezan a pedir los papeles de la camioneta y si te falta la licencia o la tarjeta de circulación se agarran de ahí y pues la gente se asusta o se empieza a desesperar y con tal de que los dejen ir, les quitan hasta ocho mil pesos. Ah y todavía nos dicen que nos sale más barato si consignan el vehículo, pero también dicen que no le vayamos a decir a nadie".

Declararon que ocurre la misma situación con los policías de la Fiscalía del Estado, quienes también les piden "moches" y ha habido ocasiones en que terminan a disposición del Ministerio Público, donde les dan "largas" para entregarles las unidades, debido a que entre más tiempo permanezcan en el corralón, más les cobran y cuando lograr recuperarlas, resulta que les quitan refacciones, lo más común las baterías, pero los animales ya no se los regresan porque no hay donde resguardarlos, incluso se han enterado de que los venden.

"Cada año llega gente a comprarnos los cabritos, pero el problema es que ya no quieren entrar a San Pedro y teníamos programada otra venta para hoy (ayer), pero con lo que pasó el lunes, con el señor de Monterrey, pues el comprador ya no vino y esto nos perjudica a nosotros por que ya no van querer regresar".

Los productores fueron atendidos por el regidor Antonio Castañeda Delgadillo, quien preside la Comisión de Desarrollo Rural y acordaron volverse a reunir el viernes, ya que se convocaría a autoridades de Fomento Agropecuario y de ser posible a los titulares de las corporaciones señaladas.