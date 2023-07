Prevén terminar Casa Cuna en diez meses

"La idea es no parar", dijo la presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, tras el arranque de la construcción de la nueva Casa Cuna; se contempla que esté lista en un lapso no mayor a 10 meses.

"El plan es terminar la obra en 10 meses, esperemos así sea y que no haya contratiempos en el camino… estamos seguros que no los va haber", comentó Bremer.

Detalló que el arranque de la obra corresponde a la primera etapa en la que se contempla la cimentación y que estima tardará hasta dos meses en concluir.

También está la compactación del terreno, "ya no vamos a parar. Ahorita vamos a iniciar con el apoyo del Municipio porque el ahorro que nosotros teníamos lo invertimos en lo que fue la pavimentación y los arcos, tenemos otro poquito guardado... estamos más bien con los planes que ya tenemos de los eventos que vienen, pero ahorita vamos a iniciar con el apoyo que nos dará el Municipio", dijo la presidenta honoraria del DIF Torreón.

Sin embargo, Selina Bremer no especificó el recurso que aportará el Municipio. "No nos han dicho... ellos nos dijeron 'te vamos a ayudar, vamos a empezar en el camino, tu haz tu propia procuración y sobre la marcha lo vamos a ir platicando'. La idea es no frenarla y estarla inaugurando en unos 10 mesas aproximadamente, pero definitivamente es que antes de que termine esta Administración la estaremos abriendo".

INVERSIÓN

La obra requerirá una inversión de 30 millones de pesos y la que se contempla ampliar y contar con servicios con los que se aun no se tienen. "Nos hacen falta áreas deportivas, áreas recreativas, las bodegas necesarias para los insumos, áreas de visitas… tenemos otra necesidad de área de aislamiento para cuandocuando el niño se enferma no provoque contagio con los demás. Ahora que implementamos el sistema Montessori van a estar todos los ambientes como se les llama a los salones, los ambientes van a estar adecuados al sistema".

También se contará con baños, pues actualmente se tiene solo una regadera para las niñas y otra más para los niños.

"Las edades no las podemos dividir adecuadamente, tenemos cuneros y tenemos niños y niñas en la casa actual. Los espacios serán para alcanzar una ocupación de 100 niños que, como les digo, lo ideal no es llenar la casa, entre menos niños vulnerados mejor, pero debemos estar preparados para cualquier contingencia o situación que suceda".

La presidenta recordó que es la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) la que canaliza a los menores de los 0 a los 8 años de edad, rango que se atiende en Casa Cuna.

Además aclaró que la Procuraduría es la que encargada de establecer su ingreso así como su egreso.