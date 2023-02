Presunto testigo acusa detención arbitraria durante accidente en que murió un coreano en Torreón

Un usuario en redes denunció que fue que fue estrujado, agarrado del cuello y empujado al suelo por parte del elemento de la Policía Municipal de Torreón, para posteriormente ser encerrado en una celda junto con su acompañante tras ofrecerse a traducir entre autoridades y coreanos en el accidente donde el hombre de origen extranjero murió arrollado durante la madrugada de este sábado 18 de febrero en el Centro de Torreón.

El denunciante señaló que se encontraba comprando burritos junto con su compañero Héctor a la altura de las calles Morelos y Colón, fue ahí donde presenció a un grupo de coreanos que parecían desorientados, a lo cual se ofreció a ayudarlos a colocar su destino dentro de una aplicación de transporte privado.

Al despedirse de los extranjeros, el usuario observó que los coreanos cruzaban la calle hacía el punto donde abordarían al vehículo, sin embargo, en ese mismo momento un auto gris se atravesó y presenció como embistió a uno de ellos.

Según el internauta, los elementos de policía y un par de patrullas arribaron inmediatamente al lugar donde ocurrió el incidente; ante tal escenario, el usuario identificado como “Ema” se ofreció a testificar ante las autoridades ya que él había presenciado el siniestro, asimismo brindó su ayuda para tratar de interpretar lo que los amigos de la víctima, identificado como Kim Kyung Suk, buscaban responder a las preguntas que les hacían los elementos de seguridad, debido a que los coreanos se encontraban es shock, según el denunciante.

Mientras el presunto testigo proporcionaba la información, explicó que otro oficial llegó a acordonar el área y lo empujó, el usuario le mencionó que estaba ayudando con información del suceso, a lo que el oficial le dijo “por eso, ¿estás sordo? Hazte a la v*rga”; ante tales señalamientos el denunciante señala que retrocedió para no violar el perímetro y seguir apoyando con su testimonio, sin embargo, asegura que fue empujado por segunda ocasión por el elemento policíaco y por ello le contestó al oficial “ por eso, ¿por qué ch*ngados me tienes que empujar?”, de ahí, señala el internauta que el policía y otros oficiales arremetieron contra él y Héctor, además resaltó que, el policía que estaba tomando el testimonio no intervino a su favor pese a saber que estaba ayudando con la investigación.

Fue en este punto que el usuario asegura haber sido estrujado, agarrado del cuello, lanzado contra el suelo y además fue despojado de dos cadenas de oro por parte de los elementos policíacos, los cuales no puedo identificar ya que llevaban cubierto el rostro; el presunto testigo relata que siguieron recibiendo insultos y amenazas de los policías para después ser esposados y llevados a los tribunales para iniciar el proceso.

El usuario menciona que fueron fotografiados por los oficiales y también les tomaron sus datos, por otro lado, asegura que los policías se mofaban de ellos y decían que si le decían al juez que fueron detenidos por “alterar el orden público” probablemente los dejaría ir sin pagar fianza. Sin embargo, los presuntos testigos dicen que fueron encarcelados y despojados de sus pertenencias; al momento que el denunciante se ofreció a pagar su fianza con tarjeta los oficiales le negaron el pago, ya que solo aceptaban efectivo, cosa que el internauta rechaza, pues en la mañana realizó el pago de esta con el plástico.

La persona buscará proceder legalmente contra los elementos de seguridad y responsabiliza a la unidad 35306 y cualquiera de sus compañeros de cualquier repercusión contra su persona o su familia.