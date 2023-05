Presentarán libro sobre historias no contadas de ciudadanos destacados de Francisco I. Madero

El viernes en la tarde se presentará el libro Así soy yo… Así es mi pueblo, de la autoría del profesor Yunuen Peña Torres, en el cual se recopila la historia de ciudadanos maderenses de nacimiento o por adopción que han destacado en algún ámbito y contribuido al desarrollo del municipio.

En su obra pretende que los ciudadanos de Francisco I. Madero conozcan a maestros, deportista, pintores, músicos, líderes sindicales, campesinos, médicos, activistas, etc.; quienes, según dijo, han sido olvidados por la historia y que, por lo tanto, los ciudadanos desconocen la aportación que hicieron en las diferentes etapas de la Francisco I. Madero.

“Es un libro que me tardé casi dos años en escribir, porque no es fácil investigar. Es una historia de historias no contadas, en este libro le doy a la sociedad un paseo de nuestro pueblo, se los entrego como un mensaje de amistad de aquellos hombres y mujeres que formaron nuestro pueblo, que aportaron y que no les hemos dado las gracias o no nos hemos detenido a pensar; ¿Qué recibimos de ellos, de su participación social?”.

Entre los personajes se encuentran Loreto Costilla, quien escribió el corrido A mi pueblo cuando Francisco I. Madero cumplió 50 años de que se fundó y que fue elevado a rango de ciudad.

El doctor Manuel López, quien es el autor del escudo de armas del municipio y se le debe el lema “Madero el Corazón de La Laguna”, Chevo Salazar, boxeador que fue convocado en los juegos de Tokio, Japón, pero en el vuelo comió tanto que en el pesaje falló, y Enrique Villarreal, quien también participó en box, en los Olímpicos de México 68.

La historia de Ernesto Valles Cossio, creador de la revista del legendario luchador El Santo y de El Libro Vaquero, y su sobrino Jaime Valles Muguia creador del “libro rojo” o libro semanal. Ambos son originarios de San Pedro, pero a muy corta edad la familia se estableció en Madero.

Son más de 20 historias recuperadas por el profesor en retiro, quien presentará su obra el viernes a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural, Benito Macias. Cabe señalar que ya participó en la Feria Internacional del Libro en Coahuila, donde tuvo una gran aceptación.