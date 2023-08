Presentan novela que indaga en la historia de Zambrano

Este viernes 25 de agosto, en las instalaciones de El Siglo de Torreón, se llevó a cabo la presentación de la novela histórica Zambrano, del doctor Javier Guerrero Romero, historiador y cronista vitalicio de la ciudad de Durango. Se trata de un texto publicado por el Instituto Municipal del Arte y la Cultura (IMAC) de la capital duranguense, que narra de manera literaria la vida y muerte del personaje más poderoso de la antigua Nueva Vizcaya: Juan José Zambrano.

Durante el evento, el autor fue acompañado por el también historiador doctor Enrique Sada Sandoval, quien inauguró la noche brindando contexto histórico sobre el Virreinato y los años próximos al estallido de la guerra de independencia. Este marco le sirvió también para enfocar a la familia Zambrano y así introducir a sus raíces e importancia.

"Javier revisa más de mil documentos de estar leyendo la correspondencia del personaje y se le viene la idea de escribir una novela histórica, donde además llega de manera detectivesca, de manera muy atinada en descubrirle al lector lo que a todas luces parece que es un crimen", indicó el doctor Enrique Sada Sandoval.

En su intervención, el doctor Javier Guerrero Romero indicó que la novela fue un trabajo que llevó muchos años y que realizó con la ayuda de su esposa Mayela. Fue en 2012 cuando se le encargó realizar un estudio sobre el Palacio de Zambrano, en el centro de Durango Capital, pues el edificio sería sometido a una restauración para generar el actual Museo Francisco Villa.

"Se preparó el estudio de la historia del edificio. Incluso se hizo una pequeña sala con la historia del edificio y demás, pero al momento de estar trabajando este estudio, la realidad es que empezamos a encontrar muchísimas más cosas, una riqueza documental muy grande".

El historiador se percató de que el edificio más majestuoso de la ciudad de Durango se encontraba rodeado de mitos, al igual que el personaje que protagoniza su novela. La primera sorpresa radicó en que no había información sobre Juan José Zambrano.

"Todo mundo habla del Palacio Zambrano, todo mundo habla de Zambrano, pero no hay información fidedigna del personaje. Y empieza a haber una serie de mitos alrededor de Zambrano. Un personaje que tuviera una casa de esas dimensiones no podría ser más que un personaje muy importante.

Lo hicieron conde, pero nunca tuvo el título de conde. No buscó el título de conde. Luego supimos por qué no lo hizo, porque él no podía mostrar su pureza de sangre, que era requisito para poder tener el título de conde. Sin embargo, sí tiene un título de caballería, es Caballero de la Orden de Santiago".

Javier Guerrero Romero comenzó a darse cuenta de que la historia contada sobre Zambrano radicaba más en la ficción que en el estudio. Así comenzó el proyecto de la novela.

En Zambrano, el autor reconstruye de manera histórica y literaria la vida del personaje más poderoso de la Nueva Vizcaya (EL SIGLO DE TORREÓN/ENRIQUE CASTRUITA)

"La novela, de alguna manera, engloba a hacer de carne y hueso al personaje, hacerlo ver como un ser humano, como un personaje de la época. Y como dicen, un personaje que llega sin nada a hacer la América, que llega a la Nueva Vizcaya e inicia en el comercio del alcohol y el mezcal. Un personaje muy intrépido, con un emporio de negocios de muchas ramas".

El autor encontró también evidencias de cómo, además del comercio de alcoholes, el protagonista inició en la minería. Entender su desarrollo le permitió concluir que se trataba de un personaje con una historia muy distinta a la conocida popularmente. Una veta encontró al dar con el archivo de su correspondencia.

"Cuando él muere, en 1816, la viuda le renta la casa al Gobierno del Estado, con todo y muebles y papeles".

Los documentos sobrevivieron a los siglos y Javier Guerrero Romero se ha convertido en la única persona que ha trabajado sobre ellos: un total de 26 mil fojas, documentos que leyó en seis años. Eso le permitió conocer al personaje y se auxilió en su esposa, quien además es psicóloga, para comprenderlo en profundidad.

Se narran así las condiciones en la lucha por la Independencia y cómo Juan José Zambrano se lanzó inmediatamente contra Miguel Hidalgo al estallar la guerra.