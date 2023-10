Preparan evento cultural por presentación de Christian McBride en Torreón

El reconocido bajista de jazz Christian McBride, ganador de ocho Premios Grammy, se presentará este 10 de noviembre en el Teatro Isauro Martínez con su cuarteto New Jawn, en el que lo acompañan Nasheet Waits en la batería, Josh Evans en la trompeta y Gary Thomas en el saxofón.

“Es probablemente el más importante jazzista que ha pisado estas tierras”, señaló el director del Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón, Antonio Méndez Vigatá, al anunciar que la calle Galeana se cerrará el día del evento para que, al finalizar el recital, los asistentes puedan tener un momento de convivencia en el área de food trucks que se habilitará frente a la galería del teatro.

El concierto forma parte del ciclo New York Jazz All Stars 2023 organizado por DeQuinta producciones, que celebra su décimo aniversario como la promotora de jazz más relevante del país y que, año con año, se encarga de traer a territorio nacional a destacados exponentes internacionales del género. El de mayor peso hasta ahora es precisamente Christian McBride, cuya gira mexicana se hace con apoyo del Jazz at Lincoln Center.

Torreón será la única ciudad del norte de México en la que se presentará New Jawn, gracias a los esfuerzos conjuntos del gobierno municipal y la iniciativa privada para financiar el evento y hacerlo accesible para el público lagunero.

“[El cuarteto] se presenta en Ciudad de México, se presenta en Guadalajara, pero cabe destacar que el lugar donde es más económico para poderlo presenciar es en Torreón. El costo de los boletos va a oscilar entre 100 y 500 pesos, mientras que en Ciudad de México andan entre los 800 y mil 100, y en Guadalajara entre 350 y 550. Es una verdadera oportunidad para que los aficionados al jazz, a la buena música, puedan presenciar a una agrupación de primer nivel”, destacó Méndez Vigatá, quien también hizo hincapié en el ambiente íntimo que podrá disfrutar el público en el Isauro Martínez, ideal para apreciar el sonido de New Jawn.

Christian McBride ha colaborado con otros íconos del jazz, como Freddie Hubbard, Sonny Rollins, J.J. Johnson, Chick Corea y Herbie Hancock, pero su versatilidad lo ha llevado a tocar también al lado de estrellas pop como Sting, Paul McCartney, Queen Latifah y Celine Dion.

Los boletos para el concierto, que dará comienzo a las 8:00 p.m., ya están a la venta a través de New Ticket.