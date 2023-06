¿Te apuntas? Preparan 'Donatón' para promover la donación de sangre en Torreón

Donar sangre, salva tres vidas. En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, este sábado 10 de junio se realizará el "Donatón de Sangre 2023" en la Cruz Roja Mexicana, delegación Torreón.

Se busca acrecentar la concienciación sobre la necesidad de disponer de la sangre y sus productos, para que pacientes con enfermedades potencialmente mortales vivan más tiempo y con mejor calidad de vida.

Las transfusiones de sangre, según la OMS, también posibilitan la realización de intervenciones médicas y quirúrgicas complejas. Asimismo, tienen una función vital en la atención materno infantil, el embarazo y las respuestas de emergencia a los desastres naturales o causados por el hombre.

A DETALLE

Carlos Casas, director del Laboratorio de análisis clínico y Banco de Sangre de la benemérita institución, informó que las donaciones de sangre altruistas se podrán realizar en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde en las instalaciones de la Cruz Roja.

La meta es captar 60 unidades de sangre y los requisitos para participar son los siguientes: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, no estar tomando antibióticos, contar mínimo con cuatro horas de ayuno y evitar la ingesta de alimentos ricos en grasa previamente. No estar embarazada ni estar amamantando y no haber ingerido alcohol las últimas 48 horas. Si la persona padece presión alta, pero está controlada, puede ser donadora.

Al acudir al banco de sangre, la donación tardará entre 40 y 60 minutos. Además, habrá una rifa de regalos para las personas que acudan y chequeo de presión y glucosa de forma gratuita.

Casas informó que en la Cruz Roja Torreón, se utilizan 10 unidades de sangre diarias, recordando que la institución también brinda servicio a otros hospitales de la Comarca Lagunera.

Explicó que los 450 mililitros de cada extracción de sangre tienen tres componentes básicos que son glóbulos rojos, plasma y plaquetas, de ahí que por eso se dice que se salvan tres vidas.