Porcentaje de impunidad solo refiere casos con sentencias condenatorias: FGE

Luego de que el organismo México Evalúa diera a conocer que en Coahuila incrementó el porcentaje de impunidad, la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que en el estudio solo consideraron los casos con sentencia condenatoria, mientras que no se tomaron en cuenta los casos concluidos por salidas alternas.

Fue a mediados de octubre que el organismo publicó los resultados del estudio "Hallazgos 2022", Seguimiento y Evaluación de la Justicia, donde reveló que el índice de impunidad en Coahuila incrementó en el año 2022, esto al pasar del 88 % al 96 %, lo que colocó a la entidad a la par de la media nacional.

"Nos parece excelente porque se refiere a cada uno de los delitos en particular, a nivel general la impunidad llega al 97 y 98 por ciento, nosotros vamos a la baja", aseguró el fiscal general, Gerardo Márquez.

Por otro lado, aseguró que en este estudio solo se consideraron las sentencias condenatorias, no los procesos penales donde las salidas alternas también son concluyentes y hay una respuesta del Estado.

Fue en el estudio que se dio a conocer que lo anterior no solo correspondió a las denuncias presentadas en la Fiscalía General del Estado, sino a los casos que llegaron a proceso en el Poder Judicial.

En éste se expuso que la cifra se refirió a la falta de atención, investigación y/o resolución de los casos que fueron conocidos por la autoridad, ya sea por la Fiscalía General del Estado (FGE) por no haberse judicializado o ante el Poder Judicial, por no haberse logrado un acuerdo reparatorio, no derivarse a alguna salida anticipada, o bien, encontrarse sin sentencia.

La media nacional se ubicó en 96.3 %, mayor a la reflejada durante 2021, que se ubicó en 91.8 %, es decir, una diferencia de 4.5 puntos porcentuales.