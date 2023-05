¿Por qué causa tanta intriga la supuesta llamada filtrada que Michael Jackson hizo días antes de morir?

A casi 15 años de la muerte del Rey del Pop, Michael Jackson, su fallecimiento aún causa intriga entre el público debido a lo repentino que fue y todas las dudas que existen en torno a este caso.

Jackson falleció el 25 de junio del 2009 en su casa ubicada en Los Ángeles, Estados Unidos, luego de ser encontrado inconsciente por su médico personal Conrad Murray y ser tratado por paramédicos, antes de ser declarado sin vida oficialmente en el centro médico Ronald Reagan UCLA.

De acuerdo a la información oficial emitida por los médicos, el cantante falleció a causa de una intoxicación por propofol y benzodiazepina.

A pesar de que todo pareció haberse aclarado respecto a la muerte de Michael, dudas y también teorías conspirativas no tardaron en surgir por parte del público dentro y fuera de internet, siendo la más sonada la que asegura que 'alguien poderoso se encargó de acabar con el cantante'.

En junio del 2020, es decir, 11 años después del fallecimiento del cantante, el grupo de hackers Anonymous, filtró un audio que se trata de una supuesta llamada hecha por Jackson pocos días antes de morir.

Resurgen las dudas respecto a la muerte de Michael Jackson

En dicho audio es posible distinguir la voz del cantante a través de una llamada pidiendo ayuda, pues 'un grupo de personas buscaban deshacerse de él'.

"No sé si debería decir esto, no sé quién pueda estar escuchando. Puede haber un grupo de personas que... se quieren deshacer de mí. Ellos ya no quieren que esté aquí (...) No sé que vaya a pasar, pero yo siento en mi alma... Sólo Dios sabe. Ellos pueden dispararme, ellos pueden apuñalarme, ellos pueden incriminarme. Y pueden decir que tuve una sobredosis de drogas. Ellos pueden hacer muchas cosas", dice la supuesta voz de Jackson en el audio.

En la llamada la voz que pertenecería a Jackson le dice a la persona con la que habla, Dieter, que 'no se trata del gobierno'.

"Sólo quiero que mis niños estén bien. Quiero que estén seguros", se escucha antes de finalizar la llamada.

A pesar de que hasta el momento se desconoce la veracidad del audio con la supuesta llamada, esto sólo sirvió para alentar las teorías de varios internautas y es que muchos aseguran que la voz que se escucha es realmente la de Michael y que, además, concuerda lo que dice con lo que sucedió.

Cabe señalar que, en caso de ser verídica la llamada, tampoco se sabe si ésta fue hecha sólo unos días antes de que Michael muriera o mucho antes.

Por otra parte, así como dicho audio, el grupo Anonymous también reveló un archivo titulado "Epstein's little black book", el cual enlista varios nombres de personas relacionadas con Jeffrey Epstein, quien tras ser declarado culpable de una red de tráfico de menores, acabó con su vida en prisión.