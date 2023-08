'Por ningún motivo aceptaremos los libros'

A 15 días de que inicie el nuevo ciclo escolar 2023-2024, ayer se realizó un mitin en la Plaza Mayor de Torreón para manifestarse en contra de los libros de texto gratuito.

De no favorecer la resolución judicial para frenar la distribución de los libros de texto de la SEP federal, la Unión Nacional de Instituciones de Educación Privada (ANIEP) "Justo Sierra", informó ayer que éstos no serán utilizados en las escuelas particulares de nivel básico y que se inclinarán por ejemplares de otras casas editoriales privadas que fueron diseñados en base a planes y programas de estudios de años anteriores. En la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, son más de 600 colegios privados de la ANIEP que atienden a un promedio de 180 mil niños, niñas y adolescentes.

"Nosotros por ningún motivo vamos a aceptar los libros de texto, obviamente que en las asambleas de padres de familia tenemos que decirles todo lo que estamos nosotros promoviendo, yo quisiera que me vieran no como un presidente de un organismo sino como un ciudadano de la patria. Aquí la lucha no es ni política, ni partidista, es la lucha de un país que no quiere someterse a un sistema autoritario", dijo Martín Rodolfo Silva Rosales, presidente de la ANIEP.

Al cuestionarlo sobre si podrían incurrir en un desacato al no usar los materiales escolares de la Secretaría de Educación Pública nacional, comentó que ellos se amparan en el artículo 3 constitucional, que señala que la educación debe ser laica. "Laica significa sin fanatismo, debe ser analítica, no dogmática y si no es analítica, no formamos seres libres", apuntó.

Hay que recordar que la polémica se centra en quejas por un supuesto sesgo ideológico y la calidad de la Nueva Escuela Mexicana.

REALIZAN MITIN

A 15 días de que inicie el nuevo ciclo escolar 2023-2024, ayer se realizó un mitin en Torreón para manifestarse en contra de los libros de texto gratuitos pues el gobierno federal "quiere que la niñez sea un soldado del comunismo para establecer un régimen totalitario", como manifestaron.

"Este mitin es contra el sistema político que quiere implantar López Obrador, porque ellos firmaron tanto Morena como el PT, firmaron en el Foro de Sao Paulo que México iba a ser una de las naciones con el sistema comunista y había que empezar obviamente, adoctrinando a la niñez", dijo Martín Rodolfo Silva Rosales, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) y de la Unión Nacional de Instituciones de Educación Privada (ANIEP) "Justo Sierra".

La concentración se hizo en la Plaza Mayor y estuvieron acudiendo padres y madres de familia para plasmar sus firmas en dos documentos dirigidos a los gobernadores de Coahuila y Durango, Miguel Ángel Riquelme Solís y Esteban Villegas Villarreal, respectivamente. Las cartas, decían:

"Estimado señor gobernador, por este conducto la sociedad civil, cámaras y organismos diversos, le hacemos un valioso reconocimiento por escuchar todas las inquietudes de los coahuilenses y duranguenses respecto a la no entrega de libros de texto de la SEP Nacional, que son un riesgo total para la niñez y juventud… y hacer realidad la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se respete el Estado libre y soberano. Juntos, gobierno y ciudadanos, saquemos a nuestro Estado adelante por el bien de nuestras familias y de la niñez que es el futuro de nuestro Estado".

Colocaron toldos y lonas que decían "Los padres ya dijimos no" y con un fondo de los nuevos libros de texto. En esta actividad, participó también la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) de La Laguna de Coahuila y Durango así como el Frente Amplio por México.

LLAMAN A PADRES DE FAMILIA A PARTICIPAR

Silva Rosales dijo que estarán socializando el tema con los padres y madres de familia pues es importante su participación para que "no entreguen a sus hijos a este sistema perverso".

Comentó que analizó el contenido de los nuevos textos y que "contienen no una educación sino una perversión sexual, cómo vamos a permitir que criaturas de 5, 6 años, los perviertan de esa manera y venga a abajo todo el aspecto moral, ético y religioso. Por otro lado están poniendo como héroes a los guerrilleros criminales que mataron a Sada en Monterrey. No viene nada de aspecto académico, este interés es nacional".

Indicó que a partir de hoy, estarán en los puntos más concurridos de la Comarca Lagunera para continuar con el levantamiento de firmas pues no descartan que éstas puedan ser útiles en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde ya se está analizando la controversia por el contenido de los libros de texto. Martín Rodolfo Silva Rosales aseguró que este tema no es político sino que es en defensa de la patria.