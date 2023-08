Con capacitación harán frente a LTG

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que a los maestros se le está capacitando para que puedan sustituir las deficiencias que vienen en los Libros de Texto Gratuitos (LTG) en las asignaturas de Lectura y Matemáticas y ratificó que el estado fue uno de los que se opuso a la distribución de libros.

Consideró que los materiales son inadecuados y deficientes, "en Coahuila estamos acostumbrados a levantar la voz, no nos dejamos".

Reiteró que hasta que no se tenga una resolución en la batalla jurídica en la que se encuentran tras los amparos que se promovieron, se mantendrá en esa postura.

Reconoció que les puede costar un "no" el no haber consultado a los expertos, a la gente involucrada en cada sector educativo de las entidades.

El mandatario añadió que, mientras tanto, están capacitando a los maestros para sustituir las deficiencias que se tienen en los libros en la parte de lectura y matemáticas, además sobre cómo explicarles a los más pequeños algunos temas que se abordan en los ejemplares y que calificó como no aptos.

"Hay temas no aptos para nuestros niños pequeños y como padres a la gran mayoría no nos gusta que se aborden cuando están chiquitos, ya más grandes cada joven puede decidir hacía dónde agarrar su camino y creo que ese material para nosotros no es adecuado para que puedan enseñar a nuestra niñez, que no sea favorable, por eso se capacita a los maestros para ellos puedan salir adelante y sepan cómo sortear eso que viene en los libros de texto".

Riquelme Solís realizó una gira de trabajo en el municipio de San Pedro de las Colonias para la entrega y arranque de algunas obras y en su discurso abordó el tema de los libros de texto gratuitos

REUNIONES CON MAESTROS

De cara al inicio del nuevo ciclo escolar 2023-2024 y en medio de la controversia por los nuevos Libros de Texto Gratuitos (LTG), la Secretaría de Educación de Coahuila dio a conocer que a través de mesas de trabajo se siguen integrando los contenidos para reforzar matemáticas y español en cuadernos trimestrales.

El titular de la dependencia estatal, Francisco Saracho Navarro, informó que será el próximo lunes 14 de agosto que se dará inicio a la gira para las reuniones regionales con maestras, maestros y autoridades educativas para la preparación académica e indicaciones generales. En redes sociales, la Secretaría de Educación del estado está manejando el lema "En Coahuila las niñas y los niños son primero".

Como se recordará, Coahuila mantuvo su postura de no distribuir los libros de texto de educación básica hasta conocer la resolución judicial tras el amparo que interpuso la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) sobre el caso. Mientras tanto, los libros de texto de educación primaria permanecerán en las bodegas de la autoridad educativa estatal.

Han llegado al estado un millón 768 mil 940 ejemplares, lo que representa un 85 % de una meta de 2 millones 074 mil 777 libros.

Saracho Navarro acudió el pasado jueves a la Reunión Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU). Después de este encuentro, la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, aseguró que 31 estados del país (incluido Coahuila) acordaron que en conveniencia y privilegiando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, los nuevos Libros de Texto Gratuitos se distribuirán en todas las escuelas del país el 28 de agosto, fecha de inicio del ciclo escolar 2023-2024.

Más tarde, Coahuila envió un comunicado y negó lo anterior, subrayando que ellos se habían abstenido de hacerlo.

El funcionario comentó que acatarán la resolución judicial que emitan las autoridades competentes y que determinarán, con base en el análisis de los libros de texto, las áreas de oportunidad para el mejoramiento y enriquecimiento de su contenido en todos aspectos. También dijo que elaborarán material de apoyo para las áreas de Español y Matemáticas y reproducir el libro cuyo título es "Coahuila La Entidad Donde Vivo".

De igual manera, dijo que se realizarán jornadas en todo el Estado para dialogar sobre los temas controvertidos y establecer estrategias para su abordaje en el aula, lo que brinde tranquilidad y certeza a padres de familia y esclarezca y unifique criterios con los maestros y maestras.

En Coahuila, este lunes 14 de agosto, se reincorporarán a sus actividades directores; asesores técnico pedagógicos y jefes de enseñanza. El viernes 18 de agosto lo hará personal de intendencia, de apoyo y administrativos; el 21 de agosto docentes y el 28 de agosto, las y los estudiantes.