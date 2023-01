Por fin juicio a García Luna

Nueva York ciudad en la que está siendo juzgado Genaro García Luna es mucho más "nueva" que la Capital de México. Recordé algo que les va a caer muy mal a los neoyorquinos, pero lo cuento porque es histórico: El escritor mexicano José Iturriaga (1914-2011) decía:" Cuando los búfalos pastaban en Manhattan, la Ciudad de México ya contaba con una universidad en la que se impartían cátedras de teología, humanidades y filosofía y tenía la primera imprenta de América, editaba libros y pocos decenios después, ya disfrutaba de una Academia de Bellas Artes".

Pero vayamos al tema de hoy. Se inicia por fin el juicio del ex secretario de "Seguridad" en tiempo del panista Felipe Calderón Hinojosa, presidente espurio de México (2006 - 2012). Por cierto, está hoy en España invitado por José María Aznar otro derechista de su estilo al que se le debe en parte la Guerra del Golfo (1990-1991). Estamos "olvidando" este asunto de García Luna que fue la mano derecha del nefasto Felipe Calderón que se robó la presidencia de México. Ah, pero hoy dice "que él no sabía quién era García Luna". ¡Sí cómo no que se lo crea su abuela!

Volviendo al tema inicial ¿por qué se tardó más de 2 años en iniciar este juicio en Nueva York contra García Luna? Es un misterio. Las declaraciones empezaron apenas esta semana. Hay que recordar que García Luna, está acusado por: "contrabando de más de 50 toneladas de cocaína a Estados Unidos". Están metidos en este asunto muchos narcos a los que los gringos han invitado a ser SUS TESTIGOS a cambio de prebendas que les dan. Pero no nos metamos con los narcos, por favor. Recordemos por el momento a ese par de mexicanos sinvergüenzas, Calderón y García Luna. ¿O ya se les olvidó, que en tiempos del espurio Calderón murieron alrededor de 150 MIL MEXICANOS sin nombre ni rostro, dizque para combatir el narcotráfico?

La Derecha en pleno habla del asunto García Luna, pero NO TOCA el verdadero tema salvo Ana Lozano- en el sitio SDP-NOTICIAS- que dice : "Felipe Calderón fue y es indudable jefe de García Luna, y entre ambos convirtieron a México en uno de los países más peligrosos so pretexto de luchar contra el narco al que en realidad impulsaron estos criminales. Entre los años 2006-2012, murieron más de 150 mil personas"

"HAIGA SIDO COMO HAIGA SIDO", recordemos que así se burlaba el miserable de Felipe Calderón.

Pero continuemos con Ana Lozano: "Calderón olvida que su fallida "guerra contra el narco" incrementó la violencia en México. Que su terquedad, y su indiferencia llenaron de sangre y terror al país por el cual dice AHORA estar preocupado. Hoy por hoy Calderón tiene un trabajo en España. Su amigo el expresidente Aznar lo ayudó. Poco antes que iniciara el juicio en Nueva York en contra de su amigo y mano derecha Genaro García Luna, Felipe empacó sus pertenencias y se fue a España. Con un respaldo millonario que tiene distribuido en diferentes cuentas. Allá tiene la libertad de desplazarse entre los países europeos. ¿Tendrá miedo el expresidente que su nombre salga a relucir en el juicio? ¿Que se confirme que el dinero que posee para viajar de manera constante al extranjero, que esas millonarias transferencias a sus cuentas sean de procedencia ilícita?

¿Irá su esposa (Margarita) Zavala a España también? No suena descabellado.

Calderón Hinojosa repitamos una vez más se robó la presidencia de México del 1º de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2012." Ganó" la presidencia con menos de 1% del total de votos por encima del candidato Andrés Manuel López Obrador:

"Este fraude fue avalado por el entonces Instituto Federal Electoral" ¡El IFE! Los resultados fueron cuestionados y se exigió un recuento de votos. Su "victoria" se confirmó meses después. La ceremonia de inauguración en el Congreso de la Unión fue tensa y duró menos de cinco minutos"

Calderón recordamos muchos con Ana Lozano "solo recitó el juramento al cargo para salir POR LA PUERTA TRASERA" protegido por el entonces Estado Mayor Presidencial, ya que afuera del Congreso se gritaba que se había orquestado un fraude electoral. Ahora, sale del país por otra puerta"

… Después de confirmada su cuestionada victoria, no tardó Calderón en DECLARAR SU "GUERRA" contra el narcotráfico.

¿Se trata hoy nada más de darle 10 años de cárcel o cadena perpetua a García Luna, interrogando a los narcos con los que Calderón estuvo aliado?

¿AHORA EN NUEVA YORK YA SE OLVIDARON LOS JUECES DE ESE PRESIDENTE ESPURIO MEXICANO? ¿O BINACIONAL? ¿NO CONOCEN EL NOMBRE DE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA? ¿CREEN DE VERAS QUE "NO SABÍA NADA" DE LA GRANDÍSIMA ALIANZA QUE SE LE ADJUDICA A GARCÍA LUNA CON LOS NARCOS?

¿QUÉ PUEDE DECIRLE CALDERÓN A LOS 150 MIL MEXICANOS MUERTOS EN SU GUERRA?

