Policía de Gómez Palacio informa a jóvenes de las consecuencias del ciberacoso

Eduardo Canul Castellanos, subdirector de Seguridad Pública en Gómez Palacio, informó que el ciberacoso y la violencia digital son un delito, razón por la cual se están impartiendo pláticas en escuelas "pues conociendo las consecuencias que tienen, se pueden prevenir e inhibir", aseguró al tiempo que explicó que en estas charlas se brinda información tanto sobre la Ley Olimpia como la orientación para actuar en consecuencia o para no incurrir en estas prácticas.

La violencia digital implica actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, mensajes de odio, vulneración de datos o información privada realizados mediante el uso de tecnologías. Además de la difusión de imágenes, audios o videos -reales o simulados- del contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento.

“Por indicaciones de la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, llevamos estas pláticas en escuelas del municipio. Es de suma importancia que ellos conozcan las consecuencias legales que tiene el compartir información ajena que exponga la intimidad de un compañero de clase, o de alguna otra persona”, aseguró Canul.

Comentó que el "sexting" es un término que se refiere al envío de mensajes sexuales, eróticos o pornográficos, por medio de teléfonos móviles.

En tanto, la Ley Olimpia es el marco legal en el que se establecen las penas por acoso digital y tipifica como delito contra la intimidad el grabar, tomar fotos o difundir imágenes o mensajes de contenido sexual sin consentimiento.

Se le llama "grooming" al acoso sexual de una persona adulta a una niña, un niño o un adolescente por medio de internet por lo que es de suma importancia explicarles a los estudiantes la forma de actuar en caso de ser víctima de esto.

Al respecto, Abraham López Mata, jefe del Departamento de Prevención del Delito, señaló que estos temas son los más recurrentes y por ello es de suma importancia explicarles la forma de actuar en caso de ser víctimas en alguna de estas prácticas.

La Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a través del Departamento de Prevención del Delito, visitó recientemente la Escuela de Enfermería Instituto La Luz, con la finalidad de proporcionarle información a 40 alumnos sobre las consecuencias legales que puede traer la comisión de ciberdelitos.

Comentó que estas pláticas están al alcance de las escuelas que así lo soliciten. Basta llamar al 871 511 15 11 u 871 714 03 17 para ser atendidos por personal de Prevención del Delito, para agendar una cita.

¿Qué conductas atentan contra la intimidad sexual?

Videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño. Exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento.

¿Qué es la Ley Olimpia?

La Ley Olimpia surgió debido a un suceso ocurrido en 2012, en el que Olimpia Coral fue víctima de su pareja, quien, sin su consentimiento, filtró un vídeo íntimo. Olimpia se vio abrumada, deprimida e impotente. La ley no la protegía.

Coral luchó por 3 años contra su depresión y contra las limitantes legales que se encontró para responsabilizar a su agresor. Así, tras una larga lucha, en 2018 logró la aprobación de la ley que llevaría su nombre "Ley Olimpia", la cual castiga el acoso digital y tipifica como delito contra la intimidad sexual grabar, tomar fotos o difundir imágenes o mensajes de contenido sexual sin consentimiento.

La fortaleza de Olimpia logró la reforma al Código Penal y permitió que miles de mujeres tuvieran la oportunidad que ella no tuvo. Sin embargo, de poco sirve si no tenemos acceso a ella o no sabemos cómo hacerla efectiva.

La Ley Olimpia hoy es un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, que buscan reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.

La Ley Olimpia contempla sanciones de tres a seis años de prisión para quienes realicen estas acciones y multas que van de 500 a 1000 Unidades de Medida y Actualización (UMA). El valor de cada UMA en 2023 es de 103.74 pesos.

¿Qué hacer?

La Ley Olimpia considera que lo primero que debe hacer una persona que sea víctima de acoso de este tipo es denunciar la situación en el Ministerio Público o en su caso (dependiendo el estado de la República a la Policía Cibernética) y también asegurarse de contar con la ubicación exacta de la publicación en cuestión. También debe guardar toda la evidencia como prueba capturas de pantalla, urls links o enlaces de publicación, así como denunciar el contenido en la red social donde se encuentra publicado. No debe de caer en chantajes del agresor e intentar no intimidarse con sus amenazas, así como buscar ayuda profesional para el manejo de estas situaciones.