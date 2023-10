Plumas nacionales inauguran la Feria del Libro Infantil y Juvenil en Torreón

La mañana de este miércoles, minutos después de las las 11:30 horas, se inauguró la segunda edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil Torreón, en la velaria de Ciudad DIF.

La ceremonia contó con la presencia de Selina Bremer, presidenta honoraria del DIF; Flor Rentería, coordinadora de Servicios Educativos en la Región Laguna; así como Antonio Méndez Vigatá, director del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE) y Nadia Contreras, coordinadora de Literatura en esa dependencia, entre otras autoridades, quienes dieron inicio al encuentro literario en presencia de más de 200 alumnos de educación básica.

Esta feria se extenderá hasta el próximo al 20 de octubre en estas mismas instalaciones del DIF, ubicadas detrás del Bosque Urbano. Se nutre por presentaciones de libro, talleres y obras de teatro. Cuenta con la participación de más de 15 editoriales con enfoque en la literatura infantil y juvenil, y las entidades de Seguridad Pública, Cultura del Agua, Bomberos y Protección Civil con actividades enfocadas a niños y jóvenes. También tendrá extensiones en las bibliotecas municipales Salvador Novo, Manuel José Othón y José R. Mijares.

El programa del primer día de actividades incluyó presentaciones de libros con las escritoras Maria García Esperón, Itzel Guevara del Ángel y Viridiana Lizardo, además de la cuentacuentos Ena Galindez. Dos de estas autoras conversaron sobre su visión y obra con El Siglo de Torreón.

Desde lenguajes antiguos

María García Esperón (Ciudad de México, 1964), quien obtuvo el Premio Barco de Vapor en el año 2004 gracias a El disco del tiempo (2002), indica que en su destino estaba el dedicar sus esfuerzos literarios para el público infantil. Fue a los 40 años cuando se embarcó por esta aventura, surcando mares de tinta desbordados de imaginación y mundos clásicos.

“Fue a raíz de que yo leía con mi hijo. Y ahí puedo dar mi propuesta, que es una propuesta cultural compleja. Soy estudiosa de las lenguas antiguas, estudié ciencias humanas, soy coreógrafa y bailarina de flamenco. Llega el momento en que leo con mi hijo y ahí siento que me está llamando el destino. Escribo una obra que se llamó El disco del tiempo, gano el Premio Barco de Vapor y empezó un volcán en erupción. Es el nicho más maravilloso y generoso que pueda soñar un escritor”.

(RAMÓN SOTOMAYOR)

García Esperón es además autora de otras publicaciones como Diccionario de mitos de América (2018), Diccionario de mitos de Asia (2019), Dido para Eneas (2018) o Copo de algodón (2013). Se trata de una pluma prolífica que ya prepara su próximo proyecto: Los argonautas, el cual será publicado en Colombia por la Editorial Panamericana. Allí, la autora subrayará el papel de Atalanta, heroína que también subió al barco Argos junto a la tripulación de Jasón. La idea de este nuevo libro le surgió en un viaje con su hijo por las islas griegas y es claro ejemplo de su estilo al darle una aplicación contemporánea a lo clásico.

“Tiene una nueva perspectiva. Tiene visión de género porque pocos saben que iba una mujer, que es Atalanta. Empieza, no con Jasón (que está ahí, porque es muy importante) sino cómo a cada uno de los héroes, empezando por Atalanta, la propuesta de unirse al Argos”.

Pasión por los insectos

Por su parte, la etmóloga Viridiana Lizardo (Zacatecas, 1989) fue invitada a la feria para presentar Un librito de bichos, el cual es publicado por la editorial Amonite. En él, realiza una breve introducción al estudio de los insectos en el norte de México, pues conocerlos puede ayudar al niño o joven a comprender de mejor manera el sitio donde habita.

“En realidad soy científica, soy etomóloga, estoy estudiando el doctorado. Mi elección académica de la vida siempre fue negar mi destino, porque sí crecí en un ambiente muy literario. Y eventualmente, cuando me convertí en madre y quise compartir mi gusto por los insectos con mi hija, me di cuenta de que no había muchos libros sobre insectos para niños y niñas donde no se abordaran como algo peligroso, como algo feo. Y me pareció que había esta necesidad”.

La obra cuenta también con ilustraciones en blanco y negro de Paloma Lizardo, hermana de la autora. Se trata de una mezcla entre poesía y divulgación científica. Está organizado a partir de la cronología evolutiva de 33 tipos de insectos, en alrededor de 25 capítulos.

“A mí me parece que los insectos son una forma muy eficiente de enseñarle a los niños y niñas sobre la naturaleza, porque te los puedes encontrar en cualquier momento”.

La segunda edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil Torreón continuará este jueves con las presentaciones editoriales de Itzel Guevara del Ángel y Ena Galíndez, junto a otras actividades.