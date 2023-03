¡PLAY-BALL!

Su majestad el beisbol, abre el telón hoy jueves en el arranque de la temporada 2023 del "Rey de los Deportes" en su máxima expresión con el famoso "Opening Day" una vez que ha concluido el Clásico Mundial de esta disciplina con algunas modificaciones en los que se incluye que los equipos se van a enfrentar a los 29 restantes con una agenda que se puede considerar equilibrada.

Como ya sabemos, se realizó un pacto el año pasado que le puso fin al paro patronal y en donde partidos de alto perfil de convocatoria de la misma división como el de Medias Rojas v.s Yankees, Cardenales v.s. Cachorros y Gigantes v.s. Dodgers, serán reducidos de los ya 19 habituales y en que, los partidos entre rivales de un mismo sector, se verán reducidos de un 47% a un 32%.

Esta fecha de 30 de marzo, marca el comienzo más temprano de la Gran Carpa desde el 2019 donde esta campaña, vuelve a un calendario de 186 días una vez que, el año pasado, se redujo a 182 por el paro patronal y en donde el último partido de la temporada regular de este 2023, será el 01 de octubre mientras que el encuentro que parte en dos la temporada como lo es el "Juego de las Estrellas", se llevará a cabo en el T-Mobile Park, casa de los Marineros de Seattle el 11 de julio y que, la última ocasión que se efectuó el partido que junta a la crema y nata del "Rey de los Deportes" en esa ciudad, fue en el 2001 y que se llamaba Safeco Park.

Y con la idea de tener una tregua de cuatro días, no se programaron juegos en los dos días posteriores al "All Star Game" esto con el fin de tener un descanso de cuatro días lo que, a partir del día 14 de Julio, iniciará la segunda mitad de la campaña para concluir el 01 de Octubre y que, dentro de la internalización de las Grandes Ligas, los Cardenales y los Cachorros, van a disputar una serie de dos encuentros en el Estadio Olímpico de Londres los días 24 y 25 Junio mientras que, el 20 de Agosto, los Nacionales y los Filis, se miden para protagonizar el Clásico Mundial de Ligas Pequeñas en Williamsport en Pensilvania.

Para esta campaña 2023, la MLB nos trae unas reglas con el fin de que los juegos no se alarguen, incrementar la acción en el terreno de juego y mejorar el ritmo de los partidos como son las restricciones a las formaciones especiales, cronometrar a los lanzadores y unas bases más grandes como está última que nos menciona que, la primera, segunda y tercera base, se incrementaron 3 pulgadas por lado ya que, anteriormente, eran de 15 pulgadas por lo que ahora son de 18 donde solo el home plate, no sufrió modificación.

Hoy comenzamos con los Yankees recibiendo a los Gigantes en juego de inter-ligas así como los Bravos de visita en la capital para enfrentarse a los Nacionales y una maratónica jornada y ¿Saben que mis cuatro lectores?¡QUE VIVA EL BEISBOL!