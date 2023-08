Planean rehabilitar Niños Héroes de Francisco I. Madero

Proyectan la rehabilitación de la plaza Niños Héroes de Francisco I. Madero, pues el alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez reconoció que es el único municipio que no cuenta con el principal espacio público en condiciones dignas para sus ciudadanos y visitantes.

Lo anterior lo dio a conocer en "la mañanera", la cual se realiza cada martes, donde también aceptó que al mejorar el citado espacio los obliga a reubicar a los comerciantes ambulantes que desde hace varios años se instalaron en el lugar, por lo que ya se analiza la posibilidad de peatonalizar un espacio de la calle Victoriano Cepeda que abarca las calles Acuña e Hidalgo.

"Este año tenemos contemplado la rehabilitación de la plaza Niños Héroes y al remodelarla que quede muy bonita. La gente, nuestros ciudadanos, pero también la gente que viene de fuera, pueda disfrutar de una plaza hermosa, como la hay en otros municipios. Somos el único que no tiene una plaza que dignifique a los maderenses", declaró.

Repitió que analizan las alternativas para la reubicación de los cerca de 50 comercios ambulantes que hay en la plaza principal, por lo que incluso ya solicitó a la Secretaría del Ayuntamiento convocar a los regidores y comerciantes para definir junto con especialistas sobre el funcionamiento de las vías públicas, el cerrar un tramo corto de la calle Cepeda para que lo ocupen las familias que buscan el sustento del comercio informal, debido a que no se trata de perjudicarlos, indicó.

"Que definan dónde podrían instalar a los comerciantes para que no les afecte, porque también son familias a las que afectaríamos bastante en lo económico y por eso hemos sido muy cuidadosos de que no les perjudique. Probablemente, podamos peatonalizar esa calle, como en el caso de Torreón, que cerró algunas calles de la zona comercial y lo llevó al Cabildo y las peatonalizó y las hacen de dominio privado, ya no público para que ahí se pudieran instalar a los comerciantes y es lo que estamos buscando hacer en esa calle (Cepeda) de manera que no nos afecte".

El presidente municipal advirtió que la idea no es definitiva, debido a que depende de lo que decidan junto con los comerciantes, cuál es la mejor opción, luego se "subirá" al Cabildo para finalmente solicitar la autorización del Congreso del Estado.

Afirmó que al mejorar la Plaza Principal se beneficia a los 60 mil habitantes del municipio, pues contarían con un espacio público digno, recalcó.