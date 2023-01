Planean contratar a 80 policías y agentes viales

Fijan meta "ambiciosa" para la contratación de agentes de la Policía Municipal y de Tránsito y Vialidad en el municipio de Matamoros, pues pretenden integrar a 80 elementos.

El encargado de la Comisión de Protección Ciudadana, José Ponce Sánchez, destacó que las proyecciones son reclutar a 50 policías, 15 agentes viales e iniciar la conformación del Grupo Especial Matamoros (GEM); donde también se contratarán a 15 elementos.

Recordó que desde diciembre del 2022 se lanzó la convocatoria, la cual dijo se ha tenido buena respuesta, pues a la fecha se cuenta con 15 expedientes para Tránsito y Vialidad y 17 para el grupo de reacción y continuarán recibiendo la documentación pues reiteró que la meta de contratación es alta.

"Se les ofrece un salario muy digno. El alcalde (Miguel Ángel Ramírez) el año pasado, al inicio de la Administración, llegado, les aumentó el sueldo a los policías, ya anunció en la comida que se ofreció (por el Día del Policía) el otro aumento".

Ponce Sánchez destacó que, el sueldo de los policías es de cinco a nueve mil pesos por quincena y el aumento que se aplicará a partir de marzo será del 10 al 15 por ciento, dependiendo del rango, por lo que reconoció que el salario que se les ofrece es decoroso; "ahora con el aumento, todavía estará mejor, el aumento será parejo en relación a ese porcentaje".

En relación al número de elementos que se tienen actualmente, el jefe policiaco reconoció que como en otros municipios, en Matamoros también faltan policías, incluso al inicio de la Administración se dieron de baja a 30 agentes, por diferentes motivos, tales como: reprobar los exámenes de permanencia y los que fueron sancionados por actos corruptibles comprobados.

"Desertaron unos 30 y no se han logrado recuperar, pero los vamos a recuperar con esta convocatoria y el día de la comida yo hablaba de un compromiso que se ha venido marcando día con día en la Administración, en un principio se nos fueron muchos y era extraño que luego de que se les aumentó el sueldo y que tenían años de que no se les aumentaba me dijeran que con lo que se les pagaba no completaban, entonces pues ahí había un trasfondo" resaltó.

Sobre el tema de una contratación, Ponce Sánchez mencionó que es un proceso largo; pues no es solo recibir los documentos, se tiene que analizar cada expediente y darle un visto bueno en base a su experiencia, luego se llena un cuadernillo, que es como un una preevaluación y se manda a la ciudad de Saltillo y después de tener la respuesta se les envía a la aplicación de los exámenes de control y confianza.

"Eso tarda unos meses, por eso es que la convocatoria la lanzamos en diciembre para que a lo mejor todo enero se haga el proceso administrativo y que en febrero podamos empezar a contratar".