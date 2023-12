Malas noticias para México: nuestro Sistema Educativo Nacional, ha sido reprobado por el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), algo que para muchos de nosotros no es concebido y que en simples palabras significa el retroceso en la toma de decisiones ciudadanas, dentro de un sistema democrático; baja productividad y competitividad nacional; y, muy peligroso: la condena a la ignorancia y la pobreza de más mexicanos.

Recordemos algunos principios importantes de la ciencia educativa:

En el mundo posmoderno damos por sabido que, sobre las inteligencias de las personas y sus capacidades, no solo se nace con ellas, también se cultivan.

La ciencia describe al Sistema Nervioso, como un conjunto de células, sostenidas por tejido especializado, que se comunican a través de redes neuronales. Aunque se han localizado regiones cerebrales para diferentes funciones, ahora sabemos que el cerebro trabaja intercambiando información entre sí. Todos sus constituyentes son importantes, aunque hay especializaciones en cada área.

De ahí que el número de enlaces y conexiones neuronales son importantes para desarrollar inteligencias y, a mayor número de redes, más capacidades para identificar, entender, decidir y aplicar lo conveniente y/o verdadero.

También aceptamos que a mayor aprendizaje -no solo de conocimientos básicos- desarrollamos más capacidades de discernimiento, que nos permiten tomar mejores decisiones para el bienestar de nuestras personas, familia y sociedad, sin olvidar el trabajo que desempeñemos. En otras palabras: a mayor educación -sacar lo mejor de cada quien- mayores oportunidades para enfrentar y competir en el mundo.

Aprender -hacer suyo- el conocimiento, hace que las personas tengan más y mejores redes neuronales que interconectarán mayor número de áreas cerebrales.

Estudiar y comprender conceptos y funciones, hacen que las matemáticas y la comunicación sean trascendentes para poder avanzar de lo concreto a lo abstracto.

Sabiendo que la educación escolarizada da las herramientas para utilizar el pensamiento concreto que luego dejará abstraer en educación superior, permitirá poder decidir y solucionar problemas complejos -altas matemáticas, procesos fisiopatológicos o razonamientos sociales/económicos- marcan importancia.

El analfabetismo es factor importante para no alcanzar el desarrollo de esas redes neuronales; de hecho, sabemos que tales personas pueden presentar un falso IQ debajo de lo normal, sin ser deficientes.

Todo lo anterior, lo escribo de forma muy somera, a fin de que dimensionemos la gravedad de estar reprobados en las materias básicas del aprendizaje -matemáticas y lectura-; simple y sencillamente nos informan que somos el último lugar en el listado de la OCDE.

Entendámoslo de otra manera: somos los peores en el desarrollo de habilidades para enfrentar la competitividad internacional. Generará pobreza.

Los países con los que competimos nos superaron sobradamente; entre ellos: Singapur, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Estonia, Hong Kong, Canadá, Finlandia, Australia, y EUA, entre otros.

Con ellos, precisamente, competimos para ganar puestos en productividad y competitividad.

Usted ya conoce los resultados vergonzosos y las cifras han sido ampliamente difundidas. No solo estamos mal, sino que en los últimos años hemos empeorado y nuestros niños simplemente no están aprendiendo a leer, comprender, escribir suficientemente; tampoco ha realizar operaciones matemáticas fundamentales. Consecuentemente, no están desarrollando suficientemente sus redes neuronales y les dejará en desventaja durante su vida económica/productiva. ¿Quién se beneficia?

AMLO emprendió su auto defensa mañanera acusando a PISA de ser una prueba neoliberal -argumento ya muy "sobado"-, a lo que Daniel Salinas, analista de políticas educativas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y autor del volumen I del Reporte PISA 2022, que analiza el rendimiento académico y la equidad en la educación, respondió serenamente:

"¿Qué es neoliberal?, yo me atrevería a decir que no... realmente no entiendo muy bien a qué se refiere con decir que es una prueba neoliberal, lo que puedo decir es que PISA es un estudio que está organizado por la OCDE, que agrupa a 38 países que tienen la oportunidad de participar". -Universal 7/12/23".

La dimensión del problema, en el tiempo, se torna más grave, ya que pensando que aun siendo efectivos para el cambio a partir del siguiente sexenio -incluya un plan para la educación que sea objetivo, fehacientemente medible y públicamente comprobable; que la capacitación del profesorado; las instalaciones escolares y su equipamiento; y, sobre todo la despolitización del sistema- requeriremos al menos seis años para evaluar, tiempo que nos ocupa corregir el aprovechamiento de una generación de escolares.

Cierto que hemos logrado algunos primeros lugares en competencias internacionales, solo que son excepciones que no representan, ni remotamente, nuestra realidad nacional y únicamente es de utilidad para pregonar politiqueras.

Recordemos que desde Porfirio Díaz -dudosa acusación-, evitar la educación de los mexicanos, se ha utilizado como arma para mantener el poder.

Le invito a supervisar la educación de sus menores, más ahora, con el propósito de adoctrinarlos ideológicamente con los libros de texto. ¿Qué piensa?

[email protected]