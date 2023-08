Piden padres de familia quitar temas de sexualización de los menores en libros de texto

Hasta el Congreso del Estado arribaron padres de familia este martes para pedir a diputados y diputadas de los diferentes partidos que se presente ante el pleno un punto de acuerdo para que se excluya en los libros de texto temas que tienen que ver con la sexualización de los menores.

Encabezados por Eduardo Ariel Pacheco Ortiz, abogado vocero de la Alianza Ministerial de Saltillo, sin embargo en esta ocasión con la invitación de la Unión Nacional de Padres de Familia capitulo Coahuila, encabezada por Javier Mancillas, comentó que el motivo de su presencia es para apoyar la propuesta de los padres de familia, ya que el contenido de los libros de texto no es el adecuado para los niños.

"Hoy como iglesia cristiana evangélica en Coahuila y Saltillo, estamos aquí para apoyar esta propuesta, vamos a hablar con cada uno de los diputados pidiendo su apoyo y a los partidos, para que se detenga la entrega de libros hasta que no se excluya el contenido que hay en ellos", sostuvo.

Recordó que acuerdo al posicionamiento por parte del gobierno y Secretaría de Educación de Coahuila, no se distribuirán en el estado hasta que no concluyan los procesos jurídicos, lo cual, dijo que ayudara efectivamente a conocer los resultados de los procesos judiciales, es decir, los amparos, pero como padres de familia tienen un posicionamiento diferente.

"Lo que queremos pedir a los diputados en este caso de Coahuila, tanto locales como federales, que apoyen esta petición de los padres de familia para que se excluya de los libros de texto los temas que tienen que ver con la sexualización de los niños", indicó.

Subrayó que lo que vinieron a solicitar este martes al Congreso del Estado es que se eliminen los contenidos que corrompan la mente de los niños, ya que los están adelantando en su sexualidad.

"Un niño de seis años que disfrute su niñez, que disfrute su etapa, y no los introduzcan a prácticas que no conviene. Hay imágenes que dicen niños con vulva y niñas con pene. Nosotros creemos que aunque científicamente en algún momento de su vida pudieran llegar a los conceptos científicos, biológicos o médicos, no corresponden a los niños de seis años estar en esos temas, creemos nosotros que debemos cuidarlos y esa es la responsabilidad de los padres de familia de todo México, respetamos a las autoridades pero no coincidimos con la propuesta de conceptos que están ando en esa edición de libros", expuso.

Recalcó que la petición a los diputados de Coahuila, es que emitan un punto de acuerdo para exhorten a las autoridades educativas nacionales para que se eliminen los contenidos que no corresponden al conocimiento biológico, si no que son una ideología, es un conjunto de ideas que no son científicas.

Por lo pronto, reveló que se están considerando dos rutas, una de ellas es que a partir de este miércoles se hará llegar un formato para que los padres de familia de cada parte del estado puedan en su escuela, aquellos que no estén de acuerdo con los temas, sobre todo con los de sexualización, puedan decirle al director en su derecho de uso de patria potestad que no aprueban que se les otorgue estos contenidos a los niños, y los padres del mismo grupo que estén de cuerdo firmen esta petición, están viendo que les hagan llegar el acuse de recibo para efecto de llevar una buena estadística de cual es el sentir de los padres de familia.

"En la parte que estamos preocupados y que creemos que no es una buena idea, es introducir conceptos vinculados a hipersexualidad a los niños o presentar temas que no corresponden a su edad, por ejemplo, no creemos que un niño de seis años tenga estar participando en una feria de las identidades sexuales donde se les ponga ahí un catálogo de vida sexual para que el niño las experimente, vea en cual se siente mejor, y luego elija su forma de vida, ese es un tema que cada persona resolverá cuando tenga la edad suficiente y sobre todo legalmente en su mayoría de edad, no corresponde a un tema con los niños, con los niño no, con los niños no te metas, es el mensaje que estamos enviando, a mis hijos los educo yo en los temas de sexualidad", concluyó.