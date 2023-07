Piden orar por salud del padre Zatarain

La Diócesis de Torreón pide a la feligresía y a la ciudad en general, orar por la salud del padre Gerardo Zatarain García.

Fue a través de las redes sociales oficiales de la Diócesis, que el día de ayer lunes, se publicó un mensaje en el que se informó que desde el domingo fue hospitalizado. Por la tarde se dio a conocer que el sacerdote católico se encontraba en terapia intermedia, aunque de buen humor, como se le caracteriza.

"El día de ayer (domingo), por la noche, fue hospitalizado el padre Gerardo Zatarain García en una clínica de la localidad", rezaba en el mensaje de la Diócesis.

Se explicó en la publicación que desde hace unos meses, el padre Zatarain es sometido de manera periódica a hemodiálisis (tratamiento médico que consiste en eliminar artificialmente las sustancias nocivas o tóxicas de la sangre).

"Oremos por su salud y pronta recuperación", es como concluye el mensaje.

Horas más tarde, se informó por parte de Rafael López, del departamento de Comunicación Social de la Diócesis, que el mismo Gerardo Zatarain agradecía todas las muestras de cariño por parte de las familias laguneras. "Se encuentra de buen ánimo y con su mismo humor de siempre, agradece los mensajes y oraciones por su estado de salud. Sigue internado y bajo vigilancia médica", fue el mensaje que dio a conocer Rafael López, al comunicarse directamente con el sacerdote.

Zatarain es reconocido por ser un "Guerrero" de corazón, tanto que cuenta con una sotana verdiblanca para oficiar misa y en especial cuando el Santos Laguna se enfrenta con cualquier equipo.

Recordar que fue el pasado 11 de julio, que el padre fue recibido en su nueva parroquia, en la de San Agustín, en donde incluso la feligresía lo recibió ondeando banderas del Club Santos Laguna, en señal de bienvenida. Esto como parte de los cambios que realizó el obispo Luis Martín Barraza, desde el pasado mes de junio.

El sacerdote Gerardo Zatarain, se encontraba a cargo de la parroquia de Todos los Santos, la casa del Club, ubicada al interior del Territorio Santos Modelo desde el 2020.

En el 2021, una fotografía del sacerdote con un perro en su regazo en plena misa en la parroquia de Todos los Santos, se viralizó, destacando el gran amor hacia su mascota.

Días después, el mismo sacerdote en sus redes sociales, se dijo sorprendido por la situación, aclarando que su perrita Paloma, no estaba ni enferma ni viejita, simplemente estresada, ya que no terminaba por acostumbrarse a su nueva parroquia. "… no se acostumbra a estar sola en este lugar nuevo", fue parte de aquel mensaje.