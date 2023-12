Piden a la Virgen hallar a sus seres queridos

Colectivos de familiares de personas desaparecidas y de víctimas de feminicidio peregrinaron ayer en Torreón para pedirle a Dios y a la Virgen de Guadalupe encontrar a sus seres amados.

En esta ocasión participaron tres colectivos: Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (Vida), Madres Poderosas y Funndec; estuvieron acompañados por el sacerdote Édgar Sánchez Beltrán. Junto a ellos y como en todas las movilizaciones, estuvieron las fotografía y las fichas de búsqueda de sus desaparecidos.

Entre las familias estaba Silvia Ortiz, madre de Stephanie Sánchez-Viesca (Fanny) desaparecida desde el 5 de noviembre de 2004, tiempo en el que la mujer inició su peregrinar a la Virgen de Guadalupe y, años después, en conjunto con otras familias que pasan por el mismo dolor por la ausencia de sus seres queridos.

"Ahorita me preguntaban cuánto tengo o tenemos haciendo peregrinaciones... desde que mi hija desapareció hemos hecho peregrinaciones... no hemos parado. Después fue con el colectivo, así que cada año peregrinando pidiéndole a mi padre Dios que nos ayude a encontrar y esa es la petición de todos nosotros: ayúdanos a encontrar", dijo Ortiz.

Con collarín y una evidente incomodidad al caminar luego de la golpiza de la que fue víctima por parte de elementos de la Policía Especializada de Coahuila (PEC) el pasado 19 de noviembre, caminó desde la Alameda Zaragoza hasta la parroquia de Guadalupe, al poniente de Torreón.

Pero eso no la detiene, "no vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir pidiendo y no nos van a callar, eso es un hecho, no nos van a callar".

SACERDOTE BRINDA ACOMPAÑAMIENTO

Acompañando a los colectivos estaba Édgar Sánchez Beltrán, sacerdote diocesano, "un año más… un año más que estamos aquí acompañando a los colectivos donde logramos reunirnos. Convocamos a los ocho colectivos, hasta ahorita han llegado tres pero gracias a Dios estamos aquí en unidad para esta peregrinación y orar a Santa María de Guadalupe para que les dé fuerzas en su búsqueda de justicia, en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos y también para hacer visible esta realidad", dijo.

Sánchez aseguró que el problema de las desapariciones es algo que sigue latente en el país, pues comentó que al momento suman más de 111 mil personas desaparecidas, 111 mil familias a lo largo del país sin sus seres queridos, dijo. "Entonces es una condición que tiene nuestro país y hay que acompañarlos".