Piden a autoridades que atiendan desabasto de agua

Ante la falta de agua que se registra en varias comunidades de San Pedro que reciben el servicio por parte del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Francisco I. Madero, solicitaron a las autoridades del primer municipio que se les dote del vital líquido.

La petición la hizo la regidora Kenia Carreón Flores, quien expuso particularmente la situación de las doce familias que viven en el predio "Las Galeras", quienes según afirmó llevan mucho tiempo padeciendo el desabasto de agua, por lo que buscó un acercamiento con el gerente del Simas San Pedro, Lorenzo Dorantes Dávila; sin embargo, no tuvo respuesta y al final la atendió una persona del departamento Jurídico del organismo, quien le dijo que era responsabilidad del Simas Madero atender la situación.

"Creo que fue la asistente del área jurídica la que me atendió y comentó que iba a hacer el propósito de llevarles, pero se me comentó que es Madero quien debe de llevarles el líquido, pero el problema es que ni Madero ni San Pedro les están llevando y ella me dijo que al llevarles de aquí era aceptar una responsabilidad que no les corresponde" mencionó.

Por lo anterior, la regidora le expuso la situación al alcalde David Ruiz, en la reciente reunión de Cabildo, mismo que reprobó la respuesta que le dieron a la edil, ya que dijo que independientemente de a qué organismo le corresponda brindar el servicio, al tratarse de un ejido que corresponde a San Pedro, como autoridad estaban obligados a atender la situación.

Fue entonces que pidió a la regidora estar presente en la reunión del Consejo de Simas para que expusiera la problemática, para que el mismo gerente se encargara de enviar una pipa para abastecer a las familias.