Petróleo y plásticos

La COP28 se inauguró esta semana en Dubái por trece días para tomar nota del cumplimento de los países de sus compromisos de reducir el uso de combustibles fósiles y sus emisiones de gases de efecto invernadero. El Secretario General de la ONU, Antonio Gutierres, afirma que insiste en que hemos llegado al punto de hacer peligrar la existencia misma del género humano.

El Director Ejecutivo de la Iniciativa Climática de México, Adrián Fernández Bremauntz, señala que no se han alcanzado las metas fijadas en las anteriores reuniones internacionales conforme al Acuerdo de París 2015 que estableció reducir emisiones en 45% en 10 años.

Las razones abundan. No solo algunos países declaran no poder reducir sus ritmos de producción si otros grandes contaminadores como Estados Unidos y China no cumplen las metas convenidas. México se compromete a reducir de manera no condicionada el 25% de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al año 2030. Por su parte la CFE sigue apostando a combustibles fósiles para producir electricidad.

Mientras la reducción de los gases Co2 se vigila constantemente con la esperanza de irlos disminuyendo, para la emergencia de los residuos tóxicos no hay horizonte alentador. Por el contrario, crece la acumulación de millones de toneladas de artículos de plástico, atrapados para siempre, mientras no sean destruidos Por ahora, no se ha encontrado forma de destruirlos.

Los plásticos son altamente contaminantes y su descomposición puede llevar cientos de años. Esto ha llevado a la acumulación de residuos plásticos en océanos, ríos y otros ecosistemas, causando daños irreparables a la vida marina y al equilibrio ecológico.

Si antes se hablaba del Mar de Sargazo, flotando a medio Atlántico, hoy existe otro mucho mayor, el de la inmensa isla de residuos plásticos que ocupa en el Pacifico un espacio mayor que el territorio de Chihuahua. Los residuos plásticos ahogan ríos y lagos contaminan nuestros océanos, matan la vida silvestre y se infiltran en nuestra cadena alimentaria.

La aparición de los objetos plásticos se remonta a los años cuarenta del siglo pasado con objetos de baquelita y otras sustancias a base de celulosa, que revolucionaron al mundo por la baratura y facilidad de su moldeado. Los combustibles fósiles nos acompañen en todas las etapas de nuestras vidas y los diversos plásticos son su otra cara.

El 99% de todos los plásticos parten de combustibles fósiles. Las estadísticas nos dicen que ellos dan origen al 75% de los gases de invernadero. El 8% de la producción mundial de 102 millones de barriles de petróleo diarios se dedica a productos plásticos.

Hay que distinguir entre los de un solo uso inmediato, como envolturas para artículos caseros que vemos en los supermercados. Por ser resistentes a la corrosión y los ataques de distintos agentes químicos son buenos materiales para envases y embalajes y hay industrias importantes dedicadas a este producto que sirve en los artículos que vemos en supermercados.

Desechados y sin control como basura quedan para el consumo de toda clase de vida marina y terrestre animales que no distinguen lo que comen.

Todos los objetos de plástico, ropa, partes de aparatos desechados en espectrales formas retorcidos, las piezas de plástico no desaparecen. , parte de utensilios domésticos o máquinas gastadas. Nuevos objetos plásticos se fabrican a galope que no se comportarán como los metales , cerámicas, y demás materiales desde siempre conocidos que luego desaparecerán en su propia obsolescencia.

Es imposible, sin embargo, vivir sin plásticos como los de PET, envolturas se hacen eternos, aunque se anuncien como biodegradables. Su construcción molestar es por ahora indestructible y permanente. Por mucho que se reduzca a minúsculas proporciones, las moléculas perviven. Incluso la incineración de plásticos contribuye en gran medida al cambio climático.

Los plásticos son duraderos y pueden soportar condiciones adversas, como cambios de temperatura y humedad. Esto los convierte en una opción resistente para muchas aplicaciones, ya que no se deterioran fácilmente que otros materiales, lo que los hace accesibles para una gran cantidad de personas y empresas. Además, su producción en masa es relativamente sencilla, lo que contribuye a su bajo costo.

Por su versatilidad los plásticos pueden ser moldeados en una amplia variedad de formas y tamaños. Esto los hace ideales para la fabricación de diferentes productos, desde botellas hasta piezas para la industria automotriz. Los más recientes son productos de equipos 3 D

Los plásticos contienen sustancias químicas nocivas, como el bisfenol A (BPA) y los ftalatos, que pueden filtrarse en los alimentos o bebidas almacenados en envases de plástico y ser absorbidos por el cuerpo general problemas de salud como trastornos hormonales, cáncer y enfermedades del sistema reproductivo.

Tan importante es luchar contra la contaminación atmosférica como contra el uso de los plásticos de un solo uso. Los plásticos que nacieron en los años cincuenta como productos como la baquelita todavía están en la etapa que necesitan ser controlados. Siendo de indispensable utilidad seguimos en la búsqueda de la solución industrial más importante de todas que sería domesticar a los plásticos que todavía retienen su enigma.

