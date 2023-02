Personal de Tuxtla Gutiérrez hace llorar a niño quitándole los chicharrones que vendía

Personal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez dejó llorando a un niño luego de que le arrebataron los chicharrones que ofrecía en las calles con el fin de llevar un poco de dinero a su hogar.

El hecho fue captado por un hombre que pasaba por el lugar, quien grabó como los fiscales del ayuntamiento se burlaban del niño al ver que lo habían dejado llorando.

En la descripción se menciona que el menor tenía poco de haber colocado su puesto cuando los empleados le arrebataron su canasta con los chicharrones y los subieron a una camioneta.

De acuerdo con la grabación, los empleados solamente le quitaron la mercancía al menor pese a que en el lugar se encontraban otros vendedores ambulantes.

Indigna en redes video del niño llorando

El video se ha vuelto viral en redes sociales y ha provocado comentarios en contra de los empleados a quienes señalan de ser simples empleados que se dedican a cobrar cuotas a los vendedores ambulantes y acusan que si no pagan los levantan o les tiran el negocio.

"Como siempre quitando la venta del día al ambulantaje, ni los reubican ni dan solución a esa problemática", "Los ambulantes se han convertido en una mafia que las autoridades ya no pueden controlar y afectan a los comerciantes establecidos", "La gente tiene derecho a ganarse la vida. Robar a una persona que está ejerciendo este derecho es deleznable" y "No solo en Chiapas en todo México es los mismo, si no pagas cuota te quitan la mercancía, te golpean o inclusive te matan", escribieron algunos usuarios.