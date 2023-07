Pérdidas en el campo 'son millonarias'

Las pérdidas económicas por el bajo volumen de las cosechas del sorgo forrajero se estiman en 1,400 millones de pesos, pues hasta el momento estiman de 29 a 30 mil hectáreas afectadas por la mala calidad de la semilla que las casas distribuidoras vendieron a los productores de La Laguna de Coahuila y Durango.

El presidente de la Confederación Nacional de Productores Rurales, Baudilio Rodríguez Abusaid, dijo que dijo que las afectaciones son para productores de forraje como para los lecheros, pues por el poco crecimiento que tuvieron las plantas, las cosechas tienen un rendimiento de alrededor de 20 toneladas cuando en promedio sacaban 50 toneladas por hectárea y se podían hacer dos cortes, en tanto que los productores de ganado no tendrán forma de "darle la vuelta al año" con el alimento para sus animales.

Repitió que les "metieron gato por liebre" pues les vendieron semilla para sorgo en grano y la diferencia entre una planta de ese tipo de sorgo es que el crecimiento es de 1.10 a 1.40 metros en tanto que la planta de sorgo para forraje alcanza hasta los 4 metros.

"Como todos sabemos al sorgo forrajeros se les sacan dos cortes y eso dura todo el año para darle de comer a las vacas y este año solo darán un corte y van a sacar solamente 20 toneladas cuando en promedio se sacan 50 y hay otro problema, hay productores que ya no van a querer sembrar el año entrante, muchos de los productores que había sembrado año con año están con esta desilusión, el engaño, que les hacen por parte de los distribuidores de la semilla ya nos están diciendo que el año que entra no piensan sembrar sorgo y ahí se va a complicar tanto a los productores de forraje y de leche".

Rodríguez Abusaid dijo que además no hay forraje cerca de la Comarca Lagunera por lo que los costos aumentarán drásticamente porque se tienen que cubrir los gastos del traslado. "No hay forraje cerca y no sabemos como se le vaya a hacer, no sabemos los productores de leche que medidas vaya a tomar pero si es un problema sumamente delicado".

Otra situación a considerar es que el ciclo de crecimiento en el forraje de grano es de 75 a 85 días en tanto que el forraje de alrededor de 115 días, por lo que desde principios de julio empezaron a a levantar la cosecha y todavía no concluye el ciclo de riego con el agua de la presa, por lo que hasta en eso les afectó.