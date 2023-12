PEQUEÑAS ESPECIES

AMIGOS Y LECTORES

En el grupo de "Cuatreros", jugadores nocturnos de frontenis, todos mayores que un servidor, nos reuníamos después de terminar de jugar martes y viernes, para disfrutar de una suculenta cena y noche bohemia.

Uno de ellos comentaba: "Los domingos al leer el periódico lo primero que busco es tu columna", otro de ellos me dice con cierta sonrisa, "también soy uno de tus lectores, pero eso que escribiste la ves anterior, donde perdonas tus honorarios, eso si que no te lo creo", y entonces vienen las risas y empiezan las bromas que desde luego me uno a ellas disfrutando del momento.

Es un grupo de buenos amigos que tienen más de cuarenta años reuniéndose para jugar en un club, les apodan cariñosamente "Los cuatreros", ya que a las cuatro de la mañana se retiran a sus casas después de "jugar".

En la asociación de veterinarios, al terminar nuestra junta mensual, durante la cena, platicamos con amenidad nuestras anécdotas cotidianas, comenta un colega: "La mayoría de mis clientes leen tu artículo dominical, y cuando me preguntan que si te conozco, les digo muy orgulloso que eres amigo mío, y solo me quedo pensando, '¡Si lo conocieran!'". Y una vez más el corillo de risas, y empiezan las bromas de mis colegas, que he disfrutado durante más de treinta años de pertenecer a la asociación.

En la secundaria técnica uno, donde me jubilé, impartí la materia de Biología. Una maestra coordinadora, que entraba de emergente a clases cuando algún maestro faltaba, me platicaba que una de las estrategias que utilizaba para captar la atención de los alumnos, "era dando lectura a tus artículos, que previamente tengo seleccionados para estos casos".

En el Club de Motociclistas "Alas de Acero", un buen amigo y a la vez cliente agradecido, supuestamente le salvé la vida a su perro, aprovechaba la ocasión para brindar por su veterinario durante los eventos sociales, desde luego que ya todos conocían la historia, y actuaba como introducción para iniciar las bromas.

Los sábados nos reunimos a comer en el taller mecánico de un buen amigo que cuenta con un gran ejemplar de Cobrador de Labrador. En una ocasión operé a su perro; al entregar el recibo de honorarios, me dice su dueño, en voz alta, "por lo que veo quiere comprar camioneta nueva", cuando todos están atentos durante la comida, y da inicio a las bromas, uno de ellos sale en mi defensa y me dice: "¿en realidad quieres saber de dos personas que son tus fans?, mi esposa y mi hija, no tienes idea como les agrada lo que escribes".

Agradezco de todo corazón los comentarios de amigos y lectores, independientemente de atender la salud de nuestros pacientes, hemos logrado interpretar sus sentimientos de una manera amena, compartiéndolos a través de veintisiete años en los artículos dominicales del periódico, El Siglo de Torreón.

De igual manera agradezco a lectores, amigos y familiares, la aceptación del libro de un servidor, "El escribidor de perros", donde narro anécdotas del inicio de la profesión en la facultad, las odiseas de trabajo de un veterinario al inicio de su profesión, atendiendo de todas las especies animales en el maravilloso medio rural alejado de la ciudad, las fábulas narradas por mis pacientes en la clínica veterinaria de las pequeñas especies.

Si aún no ha "degustado" el libro, lo puede adquirir en el consultorio de un servidor. Nogal 178, Col. Torreón Jardín. Las personas que lo han leído, son más alegres, sumamente inteligentes e increíblemente atractivas, según un estudio que inventé yo.

