'Pemex no podrá embargar AHMSA'

La empresa Petróleos Mexicanos no podrá embargar Altos Hornos de México por el incumplimiento del Acuerdo Reparatorio del caso de Agronitrogenados, y una posible orden de reaprehensión en contra de Alonso Ancira sería rebatible, consideró el abogado Héctor Manuel Garza Martínez.

Pemex Transformación Industrial, subsidiaria de Petróleos Mexicanos, el 5 de marzo de 2019 presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la venta de la planta petroquímica Agronitrogenados, realizada por Altos Hornos de México y Alonso Ancira a la paraestatal. El delito imputado fue "operaciones con recursos de procedencia ilícita".

El presidente del Consejo de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, fue capturado en mayo de ese año en la isla Palma de Mallorca, en España, y hasta febrero de 2021 la Fiscalía General de la República consiguió su extradición.

El magnate acerero fue internado en el Reclusorio Norte de la ciudad de México, donde enfrentó el proceso penal en su contra.

En abril el empresario llegó a un acuerdo con Pemex Transformación Industrial, con quien convino devolver 216 millones de dólares de los 275 millones que recibió por la planta petroquímica, ubicada en Veracruz.

El acuerdo reparatorio que permitía la suspensión al proceso penal contra Alonso Ancira, fue firmado el 19 de abril y lo obligaba a pagar en 3 parcialidades el monto señalado. Ese año, 2021, Petróleos Mexicanos recibió 50 millones de dólares como primera parte del monto total del convenio, pagado por AHMSA.

En 2022 se realizó el segundo pago, éste por 54 millones de dólares. El acuerdo señaló como fecha límite para cubrir los 112 millones de dólares restantes el 30 de noviembre de 2023, explicó Garza Martínez, quien representa a un grupo de acreedores de Altos Hornos de México en el proceso que se lleva contra la acerera en el Juzgado Segundo de Distrito en materia de Concursos Mercantiles en la ciudad de México.

El documento del acuerdo reparatorio, que permitió la libertad de Alonso Ancira Elizondo, señala que el incumplimiento del mismo por Alonso Ancira, implicaría la restauración del proceso penal en su contra tal y como se encontraba antes del convenio, y el embargo por parte de Pemex del 99 por ciento de las acciones de AHMSA y de 7 bienes materiales, entre los que están el horno 5, la coquizadora, un terreno en Estancias de San Juan Bautista, municipio de Monclova y unas oficinas de más de 400 metros cuadrados en Cintermex, en Monterrey.

Sin embargo Pemex Transformación Industrial tramitó su reconocimiento de deuda en el Juzgado Segundo en Materia de Concursos Mercantiles, convertido en crédito y quedó sujeto a este nuevo proceso legal de exigencia del pago de los 112 millones de dólares, explicó el jurista.

El acuerdo reparatorio señala que si AHMSA no cumple "en tiempo y forma" el convenio, éste quedará inválido y se revocará la suspensión del proceso penal y se aplicarán las subsiguientes clausulas para que Petróleos Mexicanos se haga cargo de la siderúrgica.

Pero la acerera no se niega a pagar, explicó Héctor Manuel Garza Martínez. La metalúrgica está impedida por la ley a realizar cualquier pago, por el proceso que enfrenta en el Juzgado Segundo de Distrito, así que no hay "forma" de que cumpla, pero no por decisión, sino por un procedimiento judicial, según el criterio del abogado.

Agregó que Pemex aparece en las primeras líneas de los acreedores reconocidos de AHMSA en el tribunal de Concursos Mercantiles, por lo que no podría ejercer la toma de la acerera, porque se acogió al nuevo proceso para cobrar, en el juzgado segundo y los términos del acuerdo reparatorio quedan inhabilitados, de acuerdo al análisis legal de Garza Martínez.

Agregó que en caso de una nueva orden de aprehensión contra Alonso Ancira, la Fiscalía General de la República la podría solicitar, pero sería muy rebatible, porque ya existe el nuevo proceso de cobro de la deuda, convertida en crédito, de los 112 millones de dólares a través del Concurso Mercantil.