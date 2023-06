Pedro Sola se declara heterofóbico; asegura que nunca tendría una amistad con un heterosexual

El nombre de Pedro Sola puede relacionarse con dos cosas, el programa "Ventaneando" para el que lleva trabajando la mayor parte de su carrera y la polémica, y es que, ya sea por sus declaraciones o algunas de sus acciones, el carismático conductor siempre está rodeado de controversia.

Ahora, el llamado "Tío Pedrito" se ha convertido en el blanco de fuertes críticas y hasta ha sido acusado de discriminación luego de que se autoproclamara "heterofóbico", esto en una reciente entrevista que concedió al youtuber Roberto Martínez.

Durante la plática, Sola habló sobre distintos temas de su vida como su experiencia de pertenecer a la comunidad LGBT+ en México; además, explicó su opinión sobre las personas heterosexuales y aseguró que, siente cierto recelo hacia ellos: "Así como hay homofobia, hay heterofobia. Yo tengo heterofobia a veces", dijo el presentador

Incluso, reveló que, aunque no tiene ningún problema con los hetero, jamás podría considerarlos sus amigos, pues, a su parecer, la actitud que tienen hacia los homosexuales no es la adecuada: "Yo tuve muchísimos amigos en mi vida, pero todos son gays. Puedo tener una relación buena con ellos, pero nunca van a ser mis amigos, porque esta actitud medio condescendiente de los heterosexuales con los homosexuales me caga”, agregó.

Las declaraciones de Pedrito causaron gran polémica, pues salieron a relucir tan solo unas horas después de la marcha por el orgullo LGBT, la cual promueve, entre otras cosas, la tolerancia y el respeto hacia los miembros de la comunidad, por lo que el famoso fue sumamente atacado por los usuarios, quienes destacaron que sus palabras son un claro ejemplo de discriminación a la inversa: "Pedro es el tipo de gay del siglo pasado; así piensan", "Eso si no es discriminación, pero si que no me gusta juntarme con gays ¿es homofobia?", "Cree que es mente abierta, pero se le nota lo mente cerrada al hablar", "Es una estupidez totalmente", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Además, algunos miembros de la comunidad gay también se expresaron al respecto y no solo lamentaron las palabras de Sola, también dijeron no sentirse identificados: "Difiero de lo que menciona Pedro. Como gay tengo amigos hombres heteros, de hecho cuando salí del clóset, fueron sumamente comprensivos y me apoyaron", "No matan a los hetero por demostrar su cariño en lugares públicos. No existe la heterofobia", agregaron.

Hasta el momento, el conductor no se ha pronunciado al respecto de sus declaraciones y tampoco ha contestado ninguno de los mensajes que le han hecho llegar.