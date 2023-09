Patria, Libertad y Memoria: Chile a 50 años del golpe militar (I)

"Es hermosa y múltiple la tarea que tenemos por delante: restablecer un clima de respeto y de confianza en la convivencia entre los chilenos, cualesquiera que sean sus creencias, ideas, actividades o condición social, sean civiles o militares, sí señores, sí compatriotas, civiles o militares: ¡Chile es uno solo!"

- Presidente Patricio Aylwin Azócar el 12 de marzo de 1990 -

En esa época desconocida para la gran mayoría de los chilenos, en nuestras precarias y arcaicas mochilas, junto a un pan duro y a sucia ropa blanca, solo había mística, servicio a la patria, un trágico e irracional sentido de disciplina y la estricta obediencia de las órdenes de un superior. También había un código de honor, de esos que no se escriben pero que se traspasan de generación en generación.

Dentro de esa mochila jamás alguien encontraría un reglamento de disciplina o una copia de la Convención de Ginebra o de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si alguien es capaz de demostrarme que, durante mis 4 años en la Escuela Militar o en 76 mis primeros años de oficial, alguna vez, me lo enseñaron, prometo no escribir nunca más un artículo o una nota en apoyo de mis camaradas, injustamente perseguidos y encarcelados.

Lo que sí sé, es que nuestro Ejército, avalado y autorizado por los gobiernos de la época de los años 50 al 70, recibió la influencia de la doctrina del Ejército de los Estados Unidos, especialmente, a través de la Escuela de las Américas en Panamá. También sé que nuestras Fuerzas Especiales fueron formadas con la asesoría de instructores Rangers de esa potencia mundial, después de la guerra de Corea y en plena guerra de Vietnam. Tiene que haber sido lo que correspondía, porque ni siquiera el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende prohibió esos intercambios profesionales.

Nuestra promoción, en 1977, no tuvo esa suerte. Solo nos ganamos una campaña final al norte de Chile. No había dinero para esos viajes y estábamos empeñados en la reconstrucción del país. Así, en los años 70, antes de que el gobierno de Allende fuera declarado -por la Contraloría y la Cámara de Diputados del Congreso de Chile- fuera de la Constitución y, mientras unos pocos militares chilenos iban a la Escuela de las Américas 77 en Panamá, convergieron en Chile varios miles de representantes de la extrema izquierda revolucionaria de América.

Llegaron elementos tupamaros del Uruguay, miembros de guerrillas o movimientos extremos de Brasil, de Bolivia, de Venezuela, de México y de Corea del Norte. No solo eso: también llegaron hombres conocidos en el continente por sus actividades guerrilleras que, con cargos en la administración, dedicaban su tiempo al adiestramiento paramilitar y que organizaron escuelas de guerrillas en nuestro propio territorio, donde, además, no podían entrar ni Carabineros ni las Fuerzas Armadas. Me imagino que esto, a algunos, les recordará lo que hoy sucede en la IX Región de La Araucanía. Esto no lo invento yo. Lo afirmó, el 8 de noviembre de 1973, el propio expresidente Eduardo Frei Montalva en una carta enviada al presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana.

Esa carta es tremendamente reveladora. El expresidente Frei habla de las toneladas de armas encontradas, que servirían para equipar quince regimientos, y esto sin considerar que, a dos meses del pronunciamiento militar, solo se había encontrado el cuarenta por ciento del arsenal comunista. A continuación, Frei escribe:

"El Partido Socialista y el Partido Comunista crearon organizaciones armadas. Los socialistas la llamaron 78 'Elmo Catalán' (periodista, comunista, socialista y guerrillero encontrado muerto en Bolivia en el año 1970) y los Comunistas constituyeron la tristemente célebre brigada 'Ramona Parra' (Sindicalista Comunista que, durante una manifestación en el año 1946, muere por impactos de bala en la Plaza Bulnes).

Se constituyeron, asimismo, los llamados 'cordones industriales', que rodeaban las ciudades en forma estratégica; y como consecuencia de la escasez, se organizó el racionamiento sobre la base de organismos políticos que empadronaron a los habitantes para ejercer el control sobre la vida de la población.

Como consecuencia de todo esto murieron cerca de cien personas y hubo innumerables heridos. Así murió el ex vicepresidente de la República y uno de los fundadores del Partido Demócrata Cristiano, don Edmundo Pérez Zujovic, vilmente asesinado al salir de su casa por los miembros de una organización extremista.

Los tres asesinos habían sido detenidos al final del gobierno de la Democracia Cristiana por haber perpetrado asaltos 79 a mano armada y condenados por los Tribunales de Justicia a varios años de prisión. El primer acto del gobierno de la Unidad Popular fue dejar en libertad a estos detenidos por actos ilegales y entre ellos los tres que causaron la muerte de ese dirigente democratacristiano. Al indultarlos, el presidente Allende justificó su acto llamándolos 'jóvenes idealistas'.

También murieron víctimas de esta violencia varios dirigentes juveniles de la DC y quedaron centenares de heridos. Cuando los obreros del cobre en huelga buscaron refugio en el local central del Partido fueron atacados y hubo que instalar una posta de auxilios que en el día atendió, según información oficial del Partido Demócrata Cristiano, a más de 700 personas con heridas de toda especie, entre ellas 120 de carácter grave. Ese día el presidente Aylwin y otros dirigentes, entre ellos yo mismo, estábamos en el local del Partido y pudimos ser testigos de lo que ocurría.

Casi al final de su carta, el expresidente agrega: Las Fuerzas Armadas -estamos convencidos- no actuaron por ambición. Más aún, se resistieron largamente a hacerlo. Su fracaso ahora sería el fracaso del país y nos precipitaría en un callejón sin salida. Por eso los chilenos, en su inmensa mayoría, más allá de toda consideración partidista, quieren ayudar, porque creen que ésta es la condición para que se restablezca la paz y la libertad en Chile. Cuanto más pronto se destierre el odio y se recupere económicamente el país, más rápida será la salida.