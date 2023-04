Partidocracia

La democracia establece el procedimiento por el cual, los partidos políticos y ciudadanos, pueden defender sus posturas en relación a las formas de vida que desean para ellos y sus dependientes.

Buen tema para analizar el inicio de campañas en Coahuila y Estado de México, con declaraciones, farsas y engaños de partidos políticos desvirtuados

Un partido político tiene particularidades fundamentadas en los ideales y deseos de sus integrantes, sobre cómo quieren convivir.

Stefano Bertolini -1711-1782- jurista y político italiano, los definió como: "grupo de individuos que participan en elecciones competitivas con el fin de hacer acceder a sus candidatos a los cargos públicos representativos"; otro pensador, el politólogo Ramón Cotarelo -1943-X- español, catedrático emérito de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Educación a Distancia de España, opina: "toda asociación voluntaria perdurable en el tiempo dotada de un programa de gobierno de la sociedad en su conjunto, que canaliza determinados intereses, y que aspira a ejercer el poder político o a participar en él mediante su presentación reiterada en los procesos electorales".

Los partidos políticos definen su plataforma ideológica, basándose en visión social y las soluciones propuestas para resolver problemas, según sus creencias.

Conociendo la incongruencia de los mexicanos, empiezan nuestros problemas.

El camino de la humanidad para llegar a encontrar formas de vida más justas y equitativas ha sido largo y lleno de esfuerzos, sacrificios, hasta muertes; desde la aparición del homo sapiens, elegimos el liderazgo del viejo/sabio/fuerte; luego, teocracias con oportunistas autonombrados chamanes, brujos y ministros; vino el feudalismo de "señores omnipotentes", autoritarios, abusivos y despóticos; pasando por los reinados de supuestos "¡hijos señalados por Dios!"; las dictaduras, con personajes que engañan y aplican la fuerza para mantener el poder absoluto; el fascismo, totalitarismo; nazismo, con su imaginada "raza superior"; comunismo, el completo control económico/político/financiero del estado, administrando "para el bien comunal"; el socialismo, igualitario; hasta llegar a las democracias modernas, todas prometiendo asegurar el cumplimiento de la voluntad popular.

En nuestro repaso debemos incluir a la Democracia Parlamentaria, variante interesante, que busca la mejor repartición del poder político.

Como dicen: "cada cabeza es un mundo", así que, las formas de organizarse en las sociedades, ha sido a través de la unión de personas con ideas comunes, quienes se declaran partidarios del qué y cómo lograr sus propósitos. Ellos mismos deben elegirse democráticamente. ¿Ilusorio?

Cuentan que Winston Churchill, cuando le preguntaron su opinión sobre la democracia dijo: "aunque hay en ella cosas que no me satisfacen, es la mejor forma de vida política para los pueblos" y también refieren que Juan Pablo II, ? Karol Józef Wojtyla,? al pedirle su visión del cómo alcanzar la justa convivencia de los pueblos, afirmó: "aunque la democracia no ha podido resolver los problemas de equidad y justicia en la sociedad, no conozco, por ahora, otra forma mejor de gobierno".

La verdadera democracia se genera entre grupos económicos, políticos y ciudadanos que tienen diferentes posturas e intereses, quienes comparten la vida en común, siendo integrantes de alguna sociedad -Estado-, dialogando y buscando acuerdos.

Revisando sus particularidades, le pido "palomeé" y reflexione definir cuáles propósitos cumplen los llamados partidos políticos mexicanos; incluya a MORENA, que se declara movimiento. La realidad es dolorosa.

Entre otros: los Partidos Políticos deben favorecer la participación ciudadana en la vida democrática; contribuir a la integración de la representación nacional; constituirse con quienes comparten objetivos, intereses, visiones de la realidad, principios, valores y proyectos coincidentes; presentar candidaturas para diferentes cargos políticos, apoyándose en su fuerza electoral; participar, organizar y orientar la labor legislativa; representar, interpretar y definir intereses y preferencias, según sus conveniencias y visión de gobierno; promover, defender y establecer acuerdos y convenios, atendiendo mandatos de sus afiliados proponiendo leyes.

Al estar integrados por humanos, incluyen las virtudes y defectos de cada uno de sus integrantes, aunque en nuestro caso deberemos agregar las carencias de capacidades intelectuales superiores, incapacidad profesional y pobre cultura general; algunos son vergonzosos representantes del analfabetismo funcional y, gravemente, están contagiados con la inmoralidad grupal y poca ética individual, generadora de la corrupción extrema.

Muy grave: rompen con la democracia al descartar sus mejores integrantes, eligiendo por compadrazgos y complicidad.

Así, se dejan de seguir los ideales de partido y se convierten en camarillas de delincuentes electorales y promotores de la corrupción. Desde luego que existen excepciones con personas de bien, cada vez menos frecuentes y más opacadas, hasta aplastadas por tales villanos.

Cuando esos grupúsculos se apoderan de los partidos los transforman en complicidades del engaño político/social y, los antes instrumentos democráticos, en complicidades para el abuso de poder.

En México, la corrupción ha alcanzado a las fuerzas armadas, alejándonos aún más de la democracia.

Le invito a reflexionar y unidos hacer lo necesario -legal- para lograr retomar el camino democrático. ¿Se compromete?

[email protected]