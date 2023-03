Participa en Torreón de Noche

Si quieres que se reconozca el trabajo realizado por las personas que laboran en tu lugar favorito de diversión en Torreón, entra a la página de El Siglo de Torreón y vota por tu favorito.

Hay una gran cantidad de personas, tiempo y pasos que se tienen que llevar a cabo para garantizar una experiencia única de quienes llegan a los antros, bares, cantinas y centros de espectáculos en Torreón.

Para que la diversión de unas horas se lleve a cabo, hay un arduo trabajo de días, incluso meses, que realizan desde quienes llegan a abrir el establecimiento, los que pasan temprano a dejar el hielo y los insumos necesarios para las bebidas y aperitivos, hasta los meseros, gerentes y encargados de seguridad, que esperan en la puerta para recibir y supervisar a la gente.

Todas estas personas que ofrecen una propuesta de entretenimiento a los laguneros que visitan la zona céntrica de Torreón, podrán ser reconocidos por medio de votos, en la primera edición de los premios Torreón de Noche.

Eva Benítez Guerrero, colaboradora del comité organizador, explica que lo que se busca es "reconocer a todo el gremio de la vida nocturna y a su vez mostrarle a la gente nuestra parte del trabajo, cómo empieza nuestra jornada, desde que limpiamos, surtimos y recibimos y exponer lo que hay detrás de brindarles a todos lo que es estar detrás de una fiesta".

Es importante para la industria del entretenimiento nocturno de la ciudad, reconocer el amplio trabajo que realizan alrededor de 125 establecimientos de cinco diferentes géneros, que están incluidos en esta premiación.

Todo el capital humano que trabaja en estos lugares hace su mayor esfuerzo para garantizar la diversión de todos los asistentes, desde el primero que llega, hasta el último que se va.

"Lo que realmente hacemos es vender experiencias, porque vino lo puede vender cualquiera. Nosotros lo que hacemos es crear una conexión con el cliente, entender que no les hacemos un favor nosotros, al contrario, ellos vienen a consumir, a despejarse y nosotros tratamos de romper el hielo con todos los que vienen", dice Luis Vargas, subgerente de Ritter Centro.

Torreón de Noche reconocerá el trabajo en conjunto de cada empleado que lleva a cabo su labor en diferentes áreas para que el bar, el antro, la cantina o el centro de espectáculos logre ofrecer un momento extraordinario a los asistentes.

Raúl Martínez, barman de Trópico, asegura que hay una acción crucial al momento de brindar el servicio que él desempeña detrás de la barra y es llegar desde horas antes al lugar para preparar los insumos y todo lo necesario para ofrecer en el transcurso de la noche una experiencia diferente a cada uno de los asistentes.

"A mí me gusta mucho ver cómo se divierte la gente en el clímax de la noche, verla divertirse. El estar aquí detrás viendo es una sensación diferente, el sentir la adrenalina de tener que sacar todo rápido y no podemos decir: vamos a darle al cliente el servicio así, sin tapetes o algo que le falte, porque no, nosotros queremos brindarle una experiencia", explica Raúl.

DIVERSIÓN CON SEGURIDAD DE RESPALDO

Para garantizar la seguridad de los establecimientos que son parte de la experiencia de Torreón de Noche, el gerente general de Mexa, Arturo Betancourt, afirma que, además de contar un equipo preparado y un establecimiento que siga las medidas necesarias para los asistentes, la clave está en "hacer un lugar de amigos".

La experiencia en el bar, la cantina o el antro está completa sólo si detrás de toda labor está el personal de seguridad respaldando y cuidando de las personas que asisten a divertirse.

"Nosotros cuidamos a los clientes, pero ellos también nos cuidan a nosotros. Tenemos un equipo de seguridad profesional que sabe hacer su trabajo. Si surge algún problema entre comensales, tenemos la confianza de acercarnos para calmarlos y lo hacen porque son conocidos", explica Betancourt.

La seguridad se garantiza con una serie de pasos que llevan a cabo los establecimientos, desde antes de la apertura, durante y después del cierre.

Este protocolo inicia desde la cadena que hay a la entrada de algunos bares y antros, hasta el filtro de revisión que se realiza una vez dentro del lugar.

"Este filtro para nosotros es súper importante y lo entrenamos mucho en nuestras capacitaciones, desde cómo revisar el brazo, las mangas, la cintura y toda la parte del pantalón. Somos muy perfeccionistas en esa parte", comparte Andrés del Prado, supervisor de seguridad operativa de la empresa Spartan's Security.

Una vez dentro del lugar, hay guardias de seguridad en puntos estratégicos que se encargan de observar el comportamiento para asegurar la integridad de las y los asistentes y acercarse en algún momento de ser necesario.

A esta atención y cuidado de los lugares se suma la atención específica a las mujeres que van a divertirse. Elva Herrera, coordinadora de seguridad de Suite, con siete años de experiencia en este rubro, asegura que la presencia de las mujeres como elementos de seguridad es importante para brindar a las asistentes mayor confianza.

"Si ellas llegan a sentir temor o peligro, nosotras nos encargamos de apoyarlas o pedir ayuda. Desde el momento en que nos ven en la entrada se acostumbran a pedir apoyo y ellas mismas lo piden. Todo esto es importante para que se sientan protegidas, tanto ellas como ellos también", explica Herrera.

Todo esto se suma a otras campañas como el programa Servicio Responsable, impulsado en el 2019 para que los trabajadores de los establecimientos de giro de entretenimiento y diversión nocturna cumplan con algunos requisitos y capacitación para resguardar la seguridad de las mujeres que se sienten en situación de riesgo, así como evitar que personas alcoholizadas tomen el volante una vez terminada la diversión.

¡A VOTAR POR EL FAVORITO!

Si quieres que se reconozca el trabajo realizado por las personas que laboran en tu lugar favorito de diversión en Torreón, desde cantinas, bares, antros y otro lugar de espectáculos. Entra a la página de El Siglo de Torreón y vota por tu favorito.

Hay veinte categorías que puedes votar, como el mejor Bar de Música en Vivo, el mejor Bar Regional, el PRE Centro, la Cantina más moderna, entre otros más.

Los seleccionados serán reconocidos en la Primera edición de los Premios Torreón de Noche.